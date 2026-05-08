Slušaj vest

Novi projekat pod nazivom Rassvet već je dobio nadimak “ruski Starlink”, a prvi korak upravo je napravljen lansiranjem prvih 16 satelita u orbitu.

Projekat razvija kompanija Bureau 1440, a cilj je stvaranje ogromne satelitske mreže koja bi do 2030. godine trebalo da pokrije celu teritoriju Rusije uključujući udaljene polarne regione.

Zašto je Rusiji potreban sopstveni Starlink

Rat u Ukrajini pokazao je koliko je satelitski internet postao važan za modernu komunikaciju i vojne operacije. Starlink se pokazao kao ključni alat za povezivanje ukrajinskih jedinica, zbog čega je Moskva ubrzano počela razvoj sopstvene infrastrukture.

Prema pisanju WIRED-a, Rassvet nije zamišljen samo kao civilni internet servis već i kao strateška mreža koja bi mogla imati vojnu i državnu funkciju. Dodatnu pažnju izazvalo je to što lansiranje nije sprovela civilna svemirska agencija Roscosmos već direktno rusko Ministarstvo odbrane sa kosmodroma Pleseck.

Foto: Maksim Bogodvid/Brics-Russia2024 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ruski predsednik Vladimir Putin navodno je lansiranje opisao kao “veliki događaj”, što pokazuje koliki značaj država pridaje projektu.

Rassvet vs Starlink: ključne razlike

Iako ga porede sa Starlinkom, stručnjaci navode da Rassvet trenutno nije ni približno iste veličine. Dok Starlink već ima hiljade satelita u orbiti, ruski sistem tek počinje razvoj i planira najmanje 300 satelita do 2030. godine, dok pojedini ruski izvori pominju čak 900 do 2035.

Postoje i tehničke razlike. Rassvet koristi veću orbitalnu visinu i gotovo polarne orbite kako bi obezbedio stabilan signal širom ogromne ruske teritorije uključujući Arktik i udaljene regione.

Stručnjaci upozoravaju i da su ruski terminali trenutno znatno veći i teži od Starlink opreme, što bi moglo ograničiti masovno korišćenje sistema.

Foto: Shutterstock

Najveći problem tek dolazi

Analitičari smatraju da pravo pitanje nije lansiranje prvih satelita već sposobnost Rusije da proizvodi nove letelice dovoljno brzo. Za ostvarenje planova Bureau 1440 morao bi da proizvodi jedan do dva satelita nedeljno, što ruska svemirska industrija do sada nikada nije postigla.

Pored toga, projekat zahteva milijarde dolara ulaganja. Prema dostupnim informacijama, ruska država i partneri planiraju ukupna ulaganja od oko 400 milijardi rubalja odnosno više od 5 milijardi dolara.

Više od interneta

Posebnu pažnju izazvale su tvrdnje da kompanija povezana sa projektom ima veze sa sistemima za nadzor i kontrolu internet saobraćaja u Rusiji. WIRED navodi da je Bureau 1440 deo holdinga koji se dovodi u vezu sa tehnologijama za blokiranje online platformi i komunikacija.

Zbog toga deo analitičara smatra da Rassvet nije samo tehnološki projekat već deo šire strategije digitalnog suvereniteta odnosno pokušaja da Rusija smanji zavisnost od zapadnih komunikacionih sistema.

U svakom slučaju, trka za dominaciju u satelitskom internetu više nije rezervisana samo za SpaceX i Elona Maska. Posle Amerike, Kine i Evropske unije, sada i Rusija pokušava da izgradi sopstvenu mrežu koja bi mogla igrati važnu ulogu i na zemlji i u budućim sukobima u svemiru.