Google više nije samo običan pretraživač koji vam izbacuje plavu listu linkova, već polako postaje AI mašina koja pokušava da razmišlja umesto korisnika, a upravo ta promena sada izaziva ogromne rasprave u svetu tehnologije.

Kompanija sve agresivnije ubacuje veštačku inteligenciju u Search, Discover i gotovo svaki deo svog ekosistema, dok istovremeno pokušava da ubedi ljude da ljudsko iskustvo i dalje ostaje važno. Problem je što mnogi korisnici više nisu sigurni da li pretražuju internet ili razgovaraju sa algoritmom koji odlučuje šta će videti i kako će razumeti informacije.

Menjaju originalne medijske naslove

Nova faza Google Search-a zasniva se na ideji da AI više ne daje samo linkove, već direktne odgovore, sažetke i preporuke koji korisniku štede vreme, ali istovremeno menjaju način na koji ljudi koriste internet. Umesto klasičnog “kopanja” po sajtovima, korisnik sada sve češće dobija gotov odgovor koji generiše veštačka inteligencija, što mnogi vide kao najveću promenu pretrage još od nastanka Google-a.

Najveću buru izazvali su AI-generisani naslovi i sažeci u Google Discover-u, gde je kompanija počela da testira sadržaj koji menja originalne medijske naslove i prepričava članke sopstvenim rečima. Problem nastaje kada AI pogrešno interpretira tekst i korisnicima prikaže informacije koje nisu potpuno tačne, što je već izazvalo ozbiljne kritike medija i korisnika. Mnogi smatraju da je to opasan trenutak u kome algoritam postaje posrednik između stvarne informacije i čoveka koji je čita.

Korisnik sve manje samostalno istražuje informacije

Google tvrdi da je cilj svega da korisnici brže razumeju teme i lakše pronađu ono što ih zanima, ali kritičari upozoravaju da se iza toga krije mnogo veći problem jer sad AI bira šta je najvažnije, a korisnik sve manje samostalno istražuje informacije. Upravo ta automatizacija mišljenja postaje glavna tema rasprava u tehnološkim krugovima. Stručnjaci upozoravaju da bi ljudi vremenom mogli da izgube naviku kritičkog preispitivanja jer će se oslanjati na AI odgovore kao na gotovu istinu.

Na internetu već kruže komentari da Google polako pretvara Search u kombinaciju ChatGPT-a, digitalnog asistenta i personalizovanog medijskog urednika koji korisnicima servira informacije pre nego što oni uopšte odluče šta žele da traže. Mnogi korisnici priznaju da sve ređe klikću na originalne sajtove jer AI Overview daje dovoljno informacija da ne moraju dalje da čitaju.

Algoritmi postaju previše moćni u oblikovanju javnog mišljenja

Posebno zabrinjava činjenica da AI sistemi često zvuče veoma samouvereno čak i kada greše, pa korisnici lako poveruju netačnim ili nepotpunim informacijama. To je već viđeno u eksperimentima gde su AI sažeci prikazivali pogrešne zaključke ili izmišljene detalje, što je dodatno pojačalo strah da algoritmi postaju previše moćni u oblikovanju javnog mišljenja. Kada milijarde ljudi svakodnevno koriste isti sistem za informisanje, čak i mala greška može imati ogroman efekat.

Google istovremeno pokušava da pronađe balans između brzine AI odgovora i ljudskog iskustva, pa kompanija sve češće naglašava da tehnologija treba da pomaže ljudima, a ne da ih potpuno zameni. Međutim, mnogi smatraju da je taj balans gotovo nemoguć jer algoritmi prirodno guraju korisnike ka bržim, kraćim i jednostavnijim odgovorima. U praksi to znači manje istraživanja, manje čitanja i manje direktnog kontakta sa originalnim izvorima informacija.

Korisnici nisu baš oduševljeni

Na Redditu i forumima reakcije su veoma podeljene, pa jedni tvrde da AI konačno štedi vreme i pojednostavljuje internet, dok drugi upozoravaju da se ljudi pretvaraju u pasivne konzumente algoritamski filtriranih informacija. Neki korisnici čak pišu da Search više ne deluje kao alat za istraživanje nego kao “mašina za serviranje gotovih odgovora”.

Tehnološki analitičari smatraju da Google nema mnogo izbora jer je eksplozija AI alata poput ChatGPT-a potpuno promenila očekivanja korisnika koji sada žele instant odgovore umesto liste sajtova. Zbog toga kompanija ubrzano integriše Gemini i druge AI sisteme u Search kako bi ostala dominantna u svetu gde klasična pretraga polako izlazi iz mode.

