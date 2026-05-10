Kako prenosi Figaro, tužilaštvo namerava da utvrdi da li je Mask bio saučesnik u širenju dečije pornografije. Mask se prethodno nije odazvao pozivu francuskog suda na neformalan razgovor.

"Istraga je stoga pokazala da postoje razlozi za pokretanje postupka, imenovanjem istražnog sudije. Francuska poštuje strani zakon i želi da se pravila uspostavljena u Francuskoj, kao i u Evropi, kroz demokratski proces, primenjuju ovde", izjavio je poslanik stranke francuskog predsednika Emanuela Makrona, Erik Botorel, koji je prethodno podneo prijave protiv NN lica za širenje dečije pornografije na mreži X.

Istraga se fokusira na seksualno eksplicitne “deepfake” sadržaje

Prema navodima francuskog lista, sumnja se da je platforma omogućavala širenje dečje pornografije i drugih ekstremno spornih sadržaja generisanih pomoću veštačke inteligencije. Vest je izazvala pravi politički i tehnološki zemljotres u Evropi, jer se prvi put jedna velika država ovako direktno obrušila na Maska lično zbog načina na koji funkcioniše njegova mreža. Tužilaštvo sada pokušava da utvrdi da li je platforma propustila da spreči distribuciju ilegalnog sadržaja i da li postoji odgovornost samog vlasnika kompanije.

Istraga se fokusira na seksualno eksplicitne “deepfake” sadržaje, odnosno AI-manipulisane fotografije i video-snimke koji mogu uključivati i maloletnike. Upravo ti sadržaji poslednjih meseci izazivaju ogromnu zabrinutost regulatora širom sveta, jer moderna AI tehnologija omogućava pravljenje veoma realističnih lažnih snimaka koje je gotovo nemoguće razlikovati od stvarnih. Francuske vlasti sada žele da utvrde koliko je mreža X bila uključena u širenje takvih materijala i da li je reagovala dovoljno brzo kada su prijavljivani sporni sadržaji.

Evropska komisija već vodi posebne postupke protiv X-a

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da se u istrazi pominje i Grok, AI četbot povezan sa platformom X koji je razvila Maskova kompanija xAI. Regulatori sumnjaju da su upravo AI alati mogli dodatno doprineti širenju seksualizovanih i manipulisanih sadržaja preko mreže. Francuski istražitelji sada analiziraju kako algoritmi funkcionišu, kako preporučuju sadržaj korisnicima i da li su mogli indirektno da pojačaju vidljivost ilegalnog materijala.

Inače, istraga protiv mreže X dolazi u trenutku kada je platforma već pod ogromnim pritiskom regulatora u Evropskoj uniji zbog sadržaja povezanog sa mržnjom, dezinformacijama i manipulacijom algoritama. Evropska komisija već vodi posebne postupke protiv X-a zbog mogućeg kršenja Zakona o digitalnim uslugama, poznatog kao DSA, koji od velikih platformi zahteva agresivnije uklanjanje opasnog i ilegalnog sadržaja. Drugim rečima, Maskova kompanija trenutno se nalazi pod lupom gotovo cele Evrope.

Mask celu istragu opisao kao politički motivisanu

Posebno zabrinjava činjenica da su istražitelji ranije otkrili mogućnost korišćenja AI alata za takozvano “digitalno svlačenje” osoba sa fotografija, uključujući žene i decu. Ti alati koriste veštačku inteligenciju kako bi stvarali lažne seksualizovane slike koje izgledaju veoma realistično, što je izazvalo paniku među stručnjacima za bezbednost dece na internetu.

Mask je odbacio optužbe i celu istragu opisao kao politički motivisanu, tvrdeći da evropske vlasti pokušavaju da pojačaju kontrolu nad slobodom govora na internetu. Međutim, kritičari odgovaraju da se ovde više ne radi o političkim stavovima ili kontroverznim objavama, već o potencijalno kriminalnim sadržajima koji uključuju maloletnike i ozbiljna kršenja zakona.

Evropske države sada pokušavaju da pooštre pravila

Internet je već preplavljen raspravama o tome da li tehnološke kompanije zaista mogu kontrolisati sadržaj koji AI proizvodi ili je situacija izmakla kontroli mnogo brže nego što su regulatorne institucije očekivale. Kritičari tvrde da platforme često reaguju tek kada izbije veliki skandal, dok se sporni sadržaji šire nedeljama ili mesecima bez ozbiljnih posledica. Upravo zbog toga evropske države sada pokušavaju da pooštre pravila i uvedu mnogo ozbiljnije kazne.

Ako francuska istraga pokaže ozbiljne propuste, posledice po Maska i njegovu kompaniju mogle bi biti ogromne, uključujući visoke kazne, dodatne evropske istrage pa čak i potencijalna ograničenja rada platforme u pojedinim državama. To bi bio jedan od najvećih regulatornih udaraca na neku društvenu mrežu u modernoj istoriji interneta.

