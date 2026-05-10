Većina ljudi godinama troši ogromne pare na nove televizore, OLED ekrane i 4K rezoluciju, a onda potpuno nesvesno koristi očajan zvuk jer nikada ne uključi opcije koje se već kriju u podešavanjima uređaja.

Upravo zbog toga stručnjaci tvrde da mnogi televizori mogu da zvuče i duplo bolje bez kupovine skupih zvučnika ili soundbara, ali samo ako korisnici znaju gde da traže prava podešavanja. Problem je što ogromna većina nikada ni ne otvori audio meni, pa televizor ostane podešen na fabričke opcije koje često nisu najbolje za filmove, serije ili sport.

Problem neujednačenog zvuka

Najčešća scena u domovima izgleda potpuno isto – pojačavate ton tokom dijaloga jer ne čujete šta glumci govore, a onda vas eksplozija, reklama ili muzika bukvalno zakuca za kauč od jačine zvuka. Stručnjaci objašnjavaju da je glavni razlog za to način na koji moderni filmovi i serije miksuju audio za Dolby Atmos i 5.1 sisteme koje većina televizora zapravo ne može pravilno da reprodukuje. Drugim rečima, vaš TV pokušava da pusti bioskopski zvuk kroz tanke zvučnike skrivene u kućištu tankom nekoliko centimetara.

Tu na scenu stupaju skrivene opcije koje mnogi nikada ne aktiviraju, poput “Clear Voice”, “Voice Zoom”, “Speech Enhancement” ili “Amplify”, u zavisnosti od proizvođača televizora. Ove funkcije pojačavaju frekvencije ljudskog glasa kako dijalozi više ne bi zvučali prigušeno dok muzika i efekti divljaju u pozadini. Stručnjaci tvrde da upravo uključivanje tih opcija često pravi najveću razliku i da ljudi ostanu u šoku kada prvi put čuju koliko jasnije televizor može da zvuči.

Pređite na “Movie”, “Cinema” ili “Standard” mod

Posebno je zanimljivo što mnogi televizori po defaultu dolaze podešeni na “Music” ili “Dynamic” mod zvuka koji možda deluje impresivno u prodavnici, ali je katastrofalan za svakodnevno gledanje filmova i serija. Takva podešavanja pojačavaju basove i visoke tonove, dok glasovi ostaju potisnuti negde u sredini i zvuče kao da glumci pričaju kroz zid. Baš zato stručnjaci savetuju prelazak na “Movie”, “Cinema” ili “Standard” mod koji mnogo prirodnije balansira govor i pozadinske efekte.

Jedna od najvećih grešaka koju ljudi prave jeste uključivanje “Night Mode” opcije misleći da će tako bolje čuti dijaloge kada gledaju TV uveče. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova funkcija često dodatno kompresuje zvuk i pravi još veći haos između tihih i glasnih scena. Umesto pomoći, korisnici dobiju osećaj da televizor “guta” glasove dok akcione scene i dalje probijaju kroz sobu.

Promenite audio izlaz sa “Bitstream” na “PCM Stereo”

Mnogi ne znaju ni da format zvuka koji televizor koristi može drastično promeniti kvalitet audio reprodukcije, naročito kod streaming servisa poput Netflix-a i Disney+ platformi. Kada TV pokušava da obradi Dolby Atmos signal kroz obične stereo zvučnike, često dolazi do toga da dijalozi postanu tihi i nejasni. Upravo zato stručnjaci savetuju da se u podešavanjima promeni audio izlaz sa “Bitstream” na “PCM Stereo”, jer to često momentalno poboljša jasnoću govora.

Internet je pun korisnika koji tek nakon godina korišćenja slučajno otkriju koliko njihov televizor zapravo može bolje da zvuči kada se pravilno podesi. Na Redditu mnogi priznaju da su mesecima mislili da imaju loš TV, dok nisu ugasili nekoliko automatskih audio funkcija koje su pravile problem. Neki tvrde da je razlika bila toliko velika da su odustali od kupovine dodatnih zvučnika jer je televizor konačno počeo da zvuči normalno.

Odaljite TV od zida

Još jedan veliki problem je fizički dizajn modernih televizora koji postaju sve tanji, pa proizvođači jednostavno nemaju dovoljno prostora za ozbiljne zvučnike. Zbog toga mnogi modeli zvuk usmeravaju nadole ili ka zadnjem delu uređaja, što često dodatno prigušuje govor i detalje. Ako je televizor gurnut u policu ili postavljen preblizu zidu, kvalitet zvuka može biti još gori nego što bi trebalo.

Stručnjaci kažu da čak i male promene poput pravilnog položaja televizora ili uključivanja HDMI ARC opcije mogu napraviti ogromnu razliku u kvalitetu zvuka. HDMI ARC omogućava mnogo bolji prenos audio signala između televizora i eksternih uređaja poput soundbara ili kućnog bioskopa, uz manje kašnjenja i kvalitetniji zvuk. Mnogi korisnici godinama koriste pogrešne kablove ili pogrešan port na televizoru, a da toga nisu ni svesni.

