Slušaj vest

Britanska pop zvezda Dua Lipa podnela je tužbu protiv kompanije Samsung, tvrdeći da je njen lik korišćen bez dozvole u marketinške svrhe. Prema navodima iz tužbe, pevačica traži najmanje 15 miliona dolara odštete zbog navodne zloupotrebe njenog identiteta.

Slučaj je pokrenut pred federalnim sudom u Kaliforniji, a u centru spora je fotografija koja je, prema tvrdnjama Lipe, iskorišćena na ambalaži televizora bez njenog odobrenja. Samsung se za sada nije zvanično oglašavao o slučaju, pozivajući se na to da ne komentariše tekuće sudske procese.

Foto: Printscreen/Instagram/dualipa

Sporna fotografija i optužbe za lažni utisak podrške

U tužbi se navodi da je Samsung koristio zaštićenu fotografiju Dua Lipe sa jednog muzičkog događaja, koja je navodno bila odštampana na kutijama televizora namenjenih prodaji. Time je, kako tvrdi njen pravni tim, stvoren utisak da pevačica podržava proizvod.

Priloženi su i primeri objava na društvenim mrežama, gde pojedini korisnici navodno ističu da bi kupili televizor upravo zbog njenog lika na pakovanju. Advokati tvrde da je to direktan dokaz da je marketinška kampanja mogla da utiče na odluke kupaca.

Foto: Shutterstock

Pevačica ignorisana nakon upozorenja

Prema navodima iz tužbe, Dua Lipa je postala svesna korišćenja svoje slike sredinom prošle godine i tada je zatražila od Samsunga da prestane sa tom praksom. Međutim, kako se navodi, kompanija je nastavila da koristi materijal uprkos upozorenju.

Njeni pravni zastupnici tvrde da je takvo ponašanje dovelo do narušavanja njenog imidža i poslovnog ugleda, jer se stvara lažan utisak da podržava proizvode kompanije Samsung. Time se, prema njihovim tvrdnjama, ugrožava kontrola koju javne ličnosti imaju nad sopstvenim identitetom.

Foto: Shutterstock

Samsung bez komentara - slučaj tek počinje

Samsung Electronics za sada nije ulazio u detalje slučaja, navodeći samo da ne komentariše aktivne pravne sporove. Očekuje se da će kompanija u narednom periodu izneti zvaničnu odbranu pred sudom.

Pravni stručnjaci smatraju da bi ovaj slučaj mogao da bude još jedan primer sve češćih sporova između tehnoloških kompanija i poznatih ličnosti oko korišćenja lika i imidža u digitalnom marketingu.

Foto: Shutterstock

Širi problem korišćenja javnih ličnosti

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje granice između inspiracije i neovlašćene upotrebe identiteta poznatih osoba u reklamama. Sve veći broj brendova koristi vizuelne elemente koji podsećaju na poznate ličnosti kako bi privukli pažnju potrošača.

Upravo zato se očekuje da će ishod ovog spora imati širi uticaj na način na koji se poznate ličnosti štite u komercijalnim kampanjama, posebno u tehnološkoj industriji gde se marketing često oslanja na vizuelni uticaj.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.