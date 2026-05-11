Meta je zvanično ukinula end-to-end enkripciju za direktne poruke na Instagramu, čime je uklonjen jedan od najvažnijih slojeva zaštite privatne komunikacije. Ova promena znači da poruke više nisu zaštićene na način da ih isključivo mogu videti pošiljalac i primalac. Time se menja dosadašnji standard privatnosti koji je deo korisnika smatrao ključnim za sigurnu komunikaciju.

Kompanija je navela da je funkcija prestala da bude dostupna nakon 8. maja 2026. godine, uz napomenu da će korisnici imati mogućnost da preuzmu svoje razgovore i medijske fajlove pre potpunog gašenja opcije. Promena se uvodila postepeno kroz ažuriranja aplikacije, pa su pojedini korisnici morali da instaliraju noviju verziju Instagrama kako bi pristupili svojim starim porukama. Meta je takođe naglasila da će korisnici biti unapred obavešteni o svim koracima migracije podataka.

Šta znači ukidanje enkripcije za korisnike

End-to-end enkripcija se smatra jednim od najvažnijih standarda zaštite privatnosti u digitalnim komunikacijama. Njeno ukidanje znači da sadržaj poruka više nije u potpunosti zaštićen od pristupa trećih strana, uključujući potencijalno i samu platformu. To u praksi menja način na koji korisnici doživljavaju privatnost u aplikaciji.

Meta je ranije uvela ovu funkciju na Instagram, ali je njena implementacija trajala godinama i nikada nije bila u potpunosti globalno dostupna. Opcija je zahtevala ručno uključivanje, zbog čega je realno koristio relativno mali broj korisnika. Upravo taj ograničeni domet često se navodi kao ključni razlog za njeno ukidanje.

Zašto je Meta donela ovu odluku

Iz kompanije je saopšteno da je razlog ukidanja nizak nivo korišćenja funkcije među korisnicima Instagrama. Prema njihovim navodima, održavanje sistema koji koristi mali procenat korisnika više nije bilo prioritet u odnosu na druge bezbednosne i komunikacione funkcije.

Korisnicima koji žele da zadrže sličan nivo zaštite preporučeno je korišćenje aplikacija poput WhatsApp-a i Messenger-a, gde end-to-end enkripcija i dalje ostaje aktivna i široko primenjena. Meta time pokušava da konsoliduje bezbednosne standarde unutar svog šireg ekosistema aplikacija.

Debata o privatnosti ponovo u fokusu

Odluka je ponovo pokrenula raspravu o balansu između privatnosti i bezbednosti na internetu. Dok pojedine institucije i tehnološke kompanije tvrde da jaka enkripcija može otežati otkrivanje zloupotreba, stručnjaci za digitalna prava upozoravaju da njeno ukidanje otvara prostor za veći nadzor i potencijalne zloupotrebe podataka.

Slične diskusije već godinama prate razvoj društvenih mreža i messaging aplikacija, a svaki korak u pravcu slabljenja zaštite privatnosti izaziva snažne reakcije javnosti i organizacija koje se bave digitalnim pravima.

Širi trend u industriji aplikacija

Instagramova odluka uklapa se u širi trend preispitivanja privatnosnih funkcija u velikim društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje. Dok neki servisi dodatno jačaju enkripciju i sigurnosne protokole, drugi ih ograničavaju ili uvode selektivno u zavisnosti od tržišta i regulatornih zahteva.

U takvom okruženju, korisnici sve češće moraju da balansiraju između jednostavnosti korišćenja aplikacija i nivoa privatnosti koji žele da zadrže. To direktno utiče na način na koji se digitalna komunikacija razvija i kako će izgledati budući standardi online privatnosti.

