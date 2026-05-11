Slušaj vest

Novi sudski dokumenti iz procesa između Ilona Maska i OpenAI otkrili su kako je izgledala interna rasprava u Microsoftu pre nego što je kompanija odlučila da podrži OpenAI. U fokusu su privatni mejlovi koji pokazuju da odluka nije bila jednostavna, niti potpuno uverena od samog početka. Dokumenti takođe daju retku sliku kako su se donosile ključne odluke u ranoj fazi razvoja generativne veštačke inteligencije.

Dok se Microsoft danas često navodi kao jedan od ključnih ranih investitora u OpenAI, dokumenti ukazuju da su se u to vreme vodile ozbiljne debate o tome da li je saradnja uopšte isplativa i koliko je OpenAI tada bio blizu velikih proboja u veštačkoj inteligenciji. Posebno je bilo neizvesno da li će tadašnji istraživački rezultati imati komercijalnu primenu u bliskoj budućnosti.

Foto: Shutterstock

Unutrašnje sumnje u Microsoftu

Mejlovi iz 2017. godine pokazuju da su pojedini visoki rukovodioci Microsofta bili skeptični prema visini ulaganja u OpenAI. U komunikaciji između Satje Nadele i drugih direktora postavljana su pitanja kakvu konkretnu korist kompanija može da ima od tog partnerstva. Deo diskusije se odnosio i na to koliko bi tehnologija mogla brzo da postane skalabilna.

Neki od izvršnih direktora otvoreno su izražavali sumnju da će projekti poput Dota 2 AI doneti realan komercijalni rezultat, dok su drugi upozoravali na visoke troškove i neizvestan povraćaj investicije. Paralelno s tim, rasla je zabrinutost da bi propuštanje prilike moglo da oslabi poziciju Microsofta u trci za AI tehnologiju. Upozoravali su i na rizik da konkurencija brže monetizuje slične ideje.

Foto: Shutterstock

Strah od Amazona kao ključni faktor

Jedan od ključnih elemenata u internim porukama bio je strah da bi OpenAI mogao da pređe kod konkurencije, posebno Amazona. U pojedinim mejlovima pominje se mogućnost da bi OpenAI mogao da “ode kod Amazona” ukoliko dogovor sa Microsoftom propadne. Ovaj rizik se posmatrao i kroz širu strategiju cloud tržišta.

Taj scenario je u Microsoftu shvaćen kao strateški rizik - ne samo gubitak partnera, već i jačanje najvećeg cloud rivala. Upravo taj pritisak, prema dokumentima, počeo je da menja ton interne debate i približio kompaniju odluci o većem ulaganju. U tom kontekstu Amazon je postao važan faktor u strateškom razmišljanju.

Foto: Shutterstock

Od skepticizma do milijarderske investicije

Iako su početne reakcije bile oprezne, Microsoft je 2019. godine odlučio da uloži milijardu dolara u OpenAI. Taj potez se kasnije pokazao kao jedan od najvažnijih u razvoju moderne veštačke inteligencije, posebno nakon pojave ChatGPT-a 2022. godine. Investicija je vremenom višestruko promenila poziciju kompanije u AI industriji.

Kasniji dokumenti pokazuju da su neki rukovodioci priznali da su ranije potcenili potencijal AI razvoja, dok je partnerstvo sa OpenAI postajalo sve dublje i finansijski značajnije za obe strane. To je dovelo i do dodatnih strateških ulaganja u infrastrukturu i cloud kapacitete.

Apeluje se na mlade i roditelji da ne traže stručnu pomoć od veštačke inteligencije Foto: Shutterstock

Promena odnosa i novo tržišno pozicioniranje

U godinama nakon početnog ulaganja, odnos između Microsofta i OpenAI se dodatno razvijao, ali i menjao. Novi sporazumi omogućili su OpenAI veću fleksibilnost u saradnji sa drugim cloud provajderima, uključujući Amazon Web Services i Google Cloud. Time je partnerstvo postalo kompleksnije nego u ranoj fazi.

Ovaj razvoj pokazuje da se partnerstvo iz ranih faza značajno transformisalo - od oprezne saradnje do kompleksnog odnosa između ključnih AI igrača koji danas oblikuju globalno tehnološko tržište. Istovremeno, tržišna konkurencija u cloud i AI segmentu postaje sve intenzivnija.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.