Kada se pojavio prvi talas kineskih električnih automobila, Evropa ih je posmatrala sa blagim podsmehom. Delovali su kao tehnološki eksperimenti sa mnogo ekrana i malo duše. Međutim, u rekordnom vremenu situacija se ozbiljno promenila, a prvi utisci su pokazali da kineski EV modeli više nisu zanemarljivi. Jedan od modela zaslužnih za „preokret“ bio je Changan Deepal S05 AWD, koji je uspeo da privuče pažnju čak i skeptičnih kupaca.

Na tržište Srbije stigao je automobil koji je za 37.000 evra nudio 430 KS, performanse, opremu i tehnologiju koje su do skoro bile rezervisane za mnogo skuplje, premijum evropske modele. Već pri prvom kontaktu, električni automobil je impresionirao svojim luksuznim izgledom i tehničkim karakteristikama koje nisu očekivane u ovoj cenovnoj klasi.

Performanse i pogonski sklop

Deepal S05 pokrećala su dva elektromotora. Prednji je razvijao 120 kW, a zadnji čak 200 kW. Ukupno 320 kW odnosno oko 430 KS i više od 500 Nm obrtnog momenta omogućavalo je ubrzanje do 100 km/h za svega 5,5 sekundi. Vozilo je pokazalo da kineski proizvođači sada mogu ozbiljno da konkurišu evropskim brendovima po pitanju performansi.

Ipak, tehnički podaci su bili samo okvir za one manje maštovite. Prava priča je počinjala tek kada se automobil ozbiljno vozio. Deepal S05 ostavljao je utisak veoma čvrsto utrimovanog automobila, a vozač je brzo osetio sigurnost i stabilnost čak i u brzim krivinama.

Vešanje je bilo odlično pogođeno za evropske puteve. Nije bilo preterane mekoće karakteristične za pojedine kineske modele, ali nije bilo ni nepotrebne tvrdoće. Automobil je delovao sigurno, stabilno i ozbiljno, pružajući osećaj premium klase, što je mnoge iznenadilo s obzirom na cenu.

Električni crossover za premijum performanse Foto: Deepal

Udobnost i potrošnja

Ono što je posebno iznenađivalo bila je udobnost. Deepal je bio tih, dobro izolovan i pri višim brzinama ostavljao je utisak znatno skupljeg automobila. Čak i na lošijem asfaltu uspevao je da sačuva mirnoću kabine, što je retko za kineske modele u ovoj klasi.

Potrošnja je za vozilo od 320 kW bila više nego korektna. U gradu je trošio između 13 i 15 kWh na 100 kilometara, dok se na magistralnim putevima kretala od 16 do 18 kWh, a na autoputu prosečno između 18 i 20 kWh. Ovi rezultati pokazali su da je Deepal S05 bio i praktičan za svakodnevnu vožnju.

Baterija i punjenje

Baterija kapaciteta 68,8 kWh omogućavala je realnih oko 400 kilometara gradske autonomije. Na otvorenom putu mogao se računati na između 350 i 370 kilometara. Ovo je bio prvi luksuzni EV u kojem vozač nije imao strah od dometa, što je značajno poboljšalo poverenje kupaca.

Punjenje je predstavljalo još jedan ozbiljan adut. Deepal je podržavao DC punjenje do 200 kW, dok AC punjenje išlo do 11 kW. Tu je bila i V2L funkcija snage 6 kW, pa je automobil mogao da napaja spoljne uređaje, kamp opremu ili čak manje kućne potrošače, što je dodatno povećalo praktičnost.

Tehnologija i digitalni interfejs

Tehnološki pristup bio je moderan, ali ponekad i frustrirajući zbog sitnica koje su „život“ znače. Klasična instrument tabla ispred vozača nije postojala, a sve informacije prikazivale su se preko centralnog 15-inčnog displeja infotejment sistema.

Kamere su kontrolisale gotovo sve, a veliki broj funkcija podešavao se isključivo preko ekrana. Digitalna komanda žmigavaca umevala je ozbiljno da nervira tokom svakodnevne vožnje. Slično važi i za logiku rada automobila, jer start/stop sistem funkcionisao automatski, pa vozač često nije imao potpuno jasan osećaj kada je automobil uključen ili isključen.

Radio i pojedini „linkovi“ za upravljanje delovali su pomalo haotično dok se vozač nije prilagodio logici. Odlično je bilo što su komande klimatizacije bile izdvojene u posebnu stalno prisutnu zonu ekrana, što je znatno olakšavalo kontrolu.

Zanimljiv detalj predstavljale su aktivne rešetke grila koje su se automatski otvarale samo kada je bilo potrebno dodatno hlađenje baterije. Kada nije bilo potrebe za hlađenjem, ostajale su zatvorene zbog bolje aerodinamike i manje potrošnje energije, što je doprinosilo efikasnosti.

Enterijer i luksuz

Enterijer na prvi pogled ostavljao je veoma bogat utisak. Veliki ekran, panoramski krov i moderan dizajn kabine delovali su premijumski. Međutim, kada se zagledalo u detalje, postalo je jasno da su pojedini materijali ipak skromniji nego što prvi utisak sugerisao.

Nekoliko sati na suncu „probudilo“ je plastiku enterijera koja je vozaču pozdravila diskretnim mirisom luksuznije kineske prodavnice. Stvar navike… vrlo brzo vozač više nije primećivao miris, što je dodatno potvrdilo da su kvalitet i osećaj premium klase relativni.

Zaključak je jasan

Bez obzira na ove „dečije bolesti“, teško je bilo ignorisati činjenicu da je za 37.000 evra dobijan veliki električni AWD u MAX paketu opreme i 430 KS, sa ozbiljnim performansama, bogatom opremom i autonomijom koja je potpuno upotrebljiva u svakodnevnom životu. Changan Deepal S05 je jasno pokazao da kineski brendovi postaju ozbiljna konkurencija na tržištu.

Deepal S05 možda nije bio savršen, što se jasno videlo iz utisaka nakon 14 dana druženja. Ali, istovremeno je veoma jasno pokazao koliko brzo kineska automobilska industrija napreduje. Evropski proizvođači više nisu mogli da ignorišu ovakav napredak, a kupci su morali ozbiljno da ga shvate, jer Deepal S05 to i jeste.

