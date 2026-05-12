Slušaj vest

Ažuriranje iOS 27 označava jasan zaokret u strategiji kompanije Apple. Umesto naglaska na vizuelnim promenama, fokus je stavljen na stabilnost sistema, bolje performanse i dugoročnu efikasnost, što podseća na pristup iz ranijih „Snow Leopard” faza razvoja macOS-a. Ovakav pravac ukazuje da Apple želi da produži životni ciklus uređaja kroz kvalitet softvera.

Istovremeno, Apple pravi i rez u podršci za starije uređaje. Modeli poput iPhone 11 i iPhone SE druge generacije više neće dobijati nova ažuriranja, čime se korisnici praktično usmeravaju ka novijem hardveru radi punog iskustva sistema. Ova odluka može uticati na značajan broj postojećih korisnika.

Foto: Shutterstock

Kako iOS 27 menja performanse

Jedan od glavnih ciljeva iOS 27 jeste smanjenje sistemskih grešaka i poboljšanje ukupne pouzdanosti. Optimizovan je kod sistema, što donosi brže pokretanje aplikacija i stabilniji multitasking u svakodnevnoj upotrebi. Time se želi postići osećaj „lakšeg” i fluidnijeg korišćenja uređaja.

Poseban akcenat stavljen je na trajanje baterije, koje je godinama među najčešćim brigama korisnika. Novi sistem upravljanja energijom trebalo bi da donese vidljivo duže korišćenje uređaja bez punjenja. Ovo poboljšanje posebno je važno za korisnike koji intenzivno koriste telefon tokom dana.

Foto: Shutterstock

Siri ulazi u novu eru

Najveća softverska promena u iOS 27 vezana je za Siri asistenta, koji dobija značajnu AI nadogradnju. Sistem postaje kontekstualno inteligentniji, sa sposobnošću da bolje razume korisničke zahteve i prilagođava odgovore situaciji. Time Siri prelazi iz osnovnog asistenta u napredniji digitalni alat.

Pored dublje integracije sa aplikacijama kao što su Poruke, Pošta i Kalendar, Siri dobija i sopstvenu aplikacionu formu na više Apple platformi. Vizuelno i funkcionalno unapređenje uključuje i dinamičke animacije koje prate interakciju korisnika. Očekuje se da će ovo značajno promeniti način svakodnevne upotrebe asistenta.

Foto: Shutterstock

Fotografije i vizuelna inteligencija

Aplikacija Photos u iOS 27 postaje znatno moćniji alat zahvaljujući generativnoj veštačkoj inteligenciji. Novi alati omogućavaju jednostavno uređivanje fotografija uz rezultate koji podsećaju na profesionalni softver. Time se korisnicima otvara mnogo širi prostor za kreativno izražavanje.

Funkcije kao što su proširivanje kadra, automatska korekcija svetla i boja, kao i promena kompozicije, donose veću kreativnu slobodu korisnicima. Sistem je dizajniran da te izmene bude moguće uraditi brzo i intuitivno. Sve to čini obradu fotografija dostupnom i početnicima bez iskustva.

iPhone Foto: Shutterstock

Pametniji iPhone u realnom svetu

iOS 27 proširuje mogućnosti uređaja kroz napredne satelitske funkcije, posebno na novijim modelima iPhone 18 serije. Planirane su opcije poput satelitskog interneta, navigacije i slanja poruka u područjima bez mobilnog signala. Ove funkcije ciljaju na korisnike koji često putuju ili borave u izolovanim zonama.

Uz to, nova vizuelna inteligencija omogućava skeniranje objekata iz stvarnog sveta, poput nutritivnih tabela ili dokumenata, i njihovo direktno prebacivanje u aplikacije. Time iPhone postaje još snažnije povezan sa fizičkim okruženjem korisnika. Ovo dodatno približava telefon konceptu „pametnog pomoćnika u realnom vremenu”.

Foto: Shutterstock

Raspored i dolazak iOS 27 sistema

Zvanična prezentacija iOS 27 očekuje se na WWDC konferenciji 8. juna 2026. godine, gde će Apple predstaviti sve ključne novitete sistema. Ovaj događaj tradicionalno označava početak novog softverskog ciklusa kompanije.

Razvojni plan predviđa beta verziju za programere u junu, javnu betu u julu i konačno izdanje u septembru, zajedno sa novom iPhone 18 serijom uređaja. Na taj način Apple nastavlja uobičajeni ritam postepenog uvođenja novog sistema.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.