Bivši glavni OpenAI naučnik Ilja Sutskever, izneo je nove detalje tokom suđenja između kompanije OpenAI i Ilona Maska, otkrivajući šta se dešavalo iza kulisa tokom turbulentnog perioda smene Sema Altmana 2023. godine. Njegovo svedočenje privuklo je veliku pažnju jer je prvi put javno govorio o dugotrajnom nezadovoljstvu unutar vrha kompanije.

Sutskever je pred sudom izjavio da je gotovo godinu dana prikupljao informacije za upravni odbor kako bi dokumentovao, kako tvrdi, obrazac neiskrenog ponašanja Sema Altmana. Prema njegovim rečima, još mnogo pre novembarske krize ozbiljno je razmatrao mogućnost da Altman bude uklonjen sa mesta izvršnog direktora.

Optužbe za manipulaciju

Tokom svedočenja, Sutskever je naveo da je Sem Altman svojim postupcima stvarao podele među vodećim ljudima kompanije i narušavao međusobno poverenje unutar menadžmenta. O toj temi je, kako kaže, dugo razgovarao sa tadašnjom direktorkom za tehnologiju Mirom Murati.

On je istakao da takvo ponašanje nije bilo u skladu sa velikim ciljevima OpenAI-ja, posebno kada je reč o razvoju bezbedne veštačke opšte inteligencije. Ipak, nakon burne reakcije zaposlenih zbog Altmanove smene, Sutskever je promenio stav i podržao njegov povratak na čelo kompanije.

Maskove tvrdnje dovedene u pitanje

U svom obraćanju sudu, Sutskever je odbacio tvrdnje Ilona Maska da mu je nekada obećano kako će OpenAI zauvek ostati neprofitna organizacija. Jasno je naglasio da nikada nije dao takvo obećanje i dodao da je misija kompanije važnija od same pravne strukture poslovanja.

Pored toga, otkrio je i da se ranije protivio Maskovoj ideji o mogućem spajanju OpenAI-ja sa Teslom. Time je dodatno pokazao da su razlike među osnivačima postojale još mnogo pre današnjeg sudskog sukoba.

Tajni pregovori sa kompanijom Anthropic

Jedno od najvećih iznenađenja tokom procesa bilo je otkriće da je upravni odbor OpenAI-ja tokom Altmanove privremene smene razgovarao sa konkurentskom kompanijom Anthropic o potencijalnom spajanju dve firme.

Prema navodima sa suđenja, razmatrana je mogućnost da Anthropic preuzme rukovodstvo nad OpenAI-jem. Direktor Anthropica, Dario Amodei, ranije je radio u OpenAI-ju kao potpredsednik istraživanja pre nego što je 2021. godine osnovao sopstvenu kompaniju. Sutskever je priznao da nije bio oduševljen idejom o spajanju sa drugom AI firmom.

Milijarde dolara i borba za kontrolu

Nakon što je Altman smenjen, Sutskever je na kraju podržao inicijativu zaposlenih za njegov povratak, navodeći da je to bio pokušaj da se spreči potpuni raspad kompanije. Taj potez pokazao je koliko je situacija unutar OpenAI-ja bila napeta i neizvesna.

Tokom svedočenja otkriveni su i podaci o ogromnoj vrednosti udela vodećih ljudi kompanije. Sutskever je izjavio da je njegov vlasnički udeo prošle godine vredeo oko pet milijardi dolara, dok se danas procenjuje na približno sedam milijardi. U međuvremenu, OpenAI je zatvorio novu rundu finansiranja koja je kompaniju procenila na stotine milijardi dolara.

Mask traži smenu čelnika OpenAI-ja

Ilon Mask, jedan od osnivača OpenAI-ja iz 2015. godine, optužuje kompaniju da je napustila svoju prvobitnu misiju razvoja veštačke inteligencije za dobrobit čovečanstva i da se okrenula profitnim interesima.

U aktuelnoj tužbi Mask traži odštetu od čak 150 milijardi dolara, ali i uklanjanje Sema Altmana i Grega Brokmana sa vodećih pozicija u kompaniji. Ishod ovog procesa mogao bi značajno da utiče na budućnost jedne od najmoćnijih AI kompanija na svetu.

