Iza zidova jednog od najpoznatijih tehničkih univerziteta u Rusiji, prema međunarodnom istraživanju, navodno se krije program koji zvuči više kao scenario špijunskog filma nego akademska praksa. „Odeljenje 4“, kako se pominje u dokumentima, opisuje se kao zatvoreni sistem obuke ljudi za digitalne operacije koje prevazilaze klasično hakovanje.

Ono što ovaj slučaj čini posebno neobičnim jeste tvrdnja da program nije samo obrazovni, već i operativni. U dokumentima se sugeriše da granica između učionice i realnih sajber napada gotovo da ne postoji.

Sistem selekcije koji počinje pre fakulteta

Prema procurelim podacima, kandidati za ovaj program ne biraju se na uobičajen način. Umesto toga, navodi se da se potencijalni učesnici prate i identifikuju još tokom srednjoškolskog obrazovanja, mnogo pre nego što zakorače na univerzitet.

U dokumentima se tvrdi da ruska vojna obaveštajna služba GRU ima ključnu ulogu u selekciji i raspoređivanju studenata. Time se stvara utisak zatvorenog sistema u kojem se budući operativci oblikuju godinama unapred, gotovo neprimetno za spoljašnji svet.

Laboratorije sajber rata

Opis programa, prema istraživanju, daleko je od standardnih informatičkih studija. Studenti navodno uče kako se probijaju lozinke, kako se iskorišćavaju sigurnosne slabosti i kako se razvija zlonamerni softver u kontrolisanim uslovima.

Jedan od najzabrinjavajućih elemenata jeste tvrdnja da studenti moraju da izgrade sopstveni malware kao deo završnog ispita. To više liči na testiranje operativne sposobnosti nego na akademski zadatak.

Pored digitalnog dela obuke, navodi se i obuka iz klasičnih špijunskih tehnika - od skrivenih uređaja za nadzor do metoda fizičkog prikupljanja podataka koje ostaju nevidljive običnim sistemima zaštite.

Sa fakulteta u globalne hakerske redove

Dokumenti navodno povezuju deo diplomaca sa poznatim hakerskim grupama koje se u zapadnim izveštajima dovode u vezu sa državnim strukturama. Među njima se pominju jedinice koje su već godinama predmet međunarodnih istraga.

Jedan od slučajeva opisuje diplomca koji je, prema dokumentima, raspoređen u grupu Fancy Bear. Ova grupa se povezuje sa napadima koji su imali političke posledice na globalnom nivou, uključujući sajber operacije tokom američkih izbora.

Pored toga, navodi se i veza sa grupom Sandworm, koja se u izveštajima dovodi u vezu sa napadima na energetsku infrastrukturu i incidentima koji su izazvali poremećaje u više zemalja.

Učenje ili obuka za digitalni sukob?

Najzanimljiviji deo istraživanja nije samo ono što se uči, već ono što se iz njega može zaključiti. Struktura programa, prema autorima izveštaja, deluje kao sistem koji proizvodi operativce, a ne klasične inženjere.

U tom kontekstu, univerzitet se ne posmatra samo kao obrazovna institucija, već kao potencijalni deo šire mreže sajber kapaciteta. To otvara pitanje koliko je granica između akademskog znanja i državnih operacija danas zaista jasna.

Istraživači upozoravaju da bi potcenjivanje ovakvih struktura moglo imati ozbiljne posledice. Organizacijama se zato preporučuje da ne gledaju samo tehnologiju, već i način na koji se znanje može sistematski pretvoriti u oružje.

