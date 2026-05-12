Slušaj vest

Starlink je uveo novu politiku koja značajno menja način na koji korisnici mogu da koriste uslugu van zemlje u kojoj su prvobitno registrovali nalog. Ova promena se pojavljuje pod nazivom “travel registration” i odnosi se na svako korišćenje Starlink interneta izvan matične teritorije, bez obzira na to koliko dugo ili kratko traje putovanje.

Prema informacijama objavljenim na Starlink sajtu, korišćenje servisa u inostranstvu više nije automatski dozvoljeno bez dodatne provere. Ako korisnik ne završi traženu registraciju, postoji realna mogućnost da mu internet veza bude prekinuta dok se nalazi van svoje zemlje, što uvodi potpuno novi nivo kontrole nad mobilnom upotrebom satelitske mreže.

Foto: Shutterstock

Pasoši, lični podaci i “live portrait”

Nova procedura ide daleko dalje od klasičnih korisničkih provera i uvodi detaljan sistem identifikacije. Korisnici sada moraju da unesu puno ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja i broj pasoša, uz obavezno slanje kopije pasoša kao zvaničnog dokumenta.

Pored dokumenata, traži se i “live portrait” verifikacija, što znači da korisnik mora da snimi fotografiju uživo kroz Starlink aplikaciju. Ovaj zahtev podiže nivo provere identiteta na gotovo biometrijski nivo, što je izazvalo reakcije jer se ovakav tip kontrole ranije nije povezivao sa uslugama satelitskog interneta.

Foto: Shutterstock

Rokovi, upozorenja i moguć prekid usluge

Korisnici koji dobiju obaveštenje o registraciji imaju ograničen vremenski okvir da završe proces, u nekim slučajevima oko 25 dana. Međutim, problem koji je posebno uznemirio korisnike jeste činjenica da se u pojedinim situacijama usluga može deaktivirati i pre isteka roka, bez jasnog dodatnog upozorenja.

Ako dođe do prekida, Starlink navodi da je ponovna aktivacija moguća tek nakon završene verifikacije. To znači da korisnik može ostati bez interneta upravo u trenutku kada je na putovanju ili u udaljenim područjima, gde često nema alternativni pristup mreži, što dodatno pojačava ozbiljnost ove promene.

Foto: Shutterstock

Zbunjenost korisnika širom sveta

Novi sistem izazvao je talas prijava korisnika iz različitih zemalja, uključujući SAD, Kanadu i Australiju, koji tvrde da su dobili zahtev za verifikaciju iako nisu menjali lokaciju niti putovali u inostranstvo. Ovo je stvorilo dodatnu neizvesnost oko toga kako se nova pravila zapravo primenjuju.

Dodatnu konfuziju izaziva i činjenica da su neki korisnici dobili objašnjenje da se provera može aktivirati i zbog korišćenja prenosivih uređaja poput Starlink Mini, koji omogućava mobilnu upotrebu. Time granica između “putovanja” i standardne upotrebe postaje nejasna, što dodatno komplikuje razumevanje nove politike.

Foto: Shutterstock

Kontrola, zloupotreba ili nova era

Starlink, koji je dostupan u više od 150 tržišta, već je ranije uvodio dodatne provere u određenim državama zbog lokalnih zakona i regulatornih zahteva. Međutim, sada se čini da se sistem širi na globalni nivo i obuhvata mnogo širi spektar korisnika nego ranije.

Nezvanično se kao razlog navodi pokušaj da se ograniči zloupotreba mreže, koja je u prošlosti bila povezana sa različitim ilegalnim aktivnostima u više regiona. Ipak, nova pravila istovremeno otvaraju ozbiljna pitanja o privatnosti, bezbednosti podataka i poverenju korisnika, jer se traže veoma osetljivi lični i identifikacioni podaci koji do sada nisu bili deo standardnog korišćenja satelitskog interneta.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.