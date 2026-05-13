Američke vlasti pokrenule su opsežnu istragu koja se odnosi na moguće ilegalno preusmeravanje naprednih čipova za veštačku inteligenciju iz SAD ka Kini. U centru slučaja našli su se serveri kompanije Super Micro Computer, koji sadrže Nvidia tehnologiju pod posebnim izvoznim ograničenjima uvedenim još 2022. godine. Prema navodima izvora upoznatih sa istragom, deo opreme je navodno završio kod kineskih tehnoloških kompanija uprkos američkim zabranama.

Posebnu pažnju istražitelja privukla je saradnja između više posrednika iz jugoistočne Azije, za koje se sumnja da su korišćeni kako bi se prikrilo krajnje odredište pošiljki. Čitav slučaj predstavlja jedno od najvećih američkih suzbijanja krijumčarenja AI čipova otkako je Vašington pooštrio kontrolu izvoza napredne tehnologije prema Kini.

Tajlandska kompanija pod lupom istražitelja

Prema informacijama koje su se pojavile tokom istrage, američki tužioci sumnjaju da je kompanija OBON iz Bangkoka igrala važnu ulogu u preusmeravanju servera vrednih milijarde dolara. Iako firma nije imenovana u samoj optužnici, izvori tvrde da se upravo ona krije iza oznake „Kompanija-1“, koja se pominje u sudskim dokumentima.

Navodi ukazuju da je kroz mrežu različitih posrednika omogućena kupovina i transport sofisticirane opreme namenjene razvoju veštačke inteligencije. Američke vlasti za sada nisu javno optužile kompaniju za kršenje zakona, ali je njeno ime postalo deo šire priče o globalnim pokušajima zaobilaženja trgovinskih ograničenja.

Alibaba odbacuje povezanost sa slučajem

Među imenima koja se dovode u vezu sa ovim slučajem nalazi se i kineski tehnološki gigant Alibaba. Prema tvrdnjama izvora, deo spornih servera mogao je završiti upravo kod te kompanije, što je dodatno povećalo međunarodnu pažnju usmerenu ka istrazi američkih tužilaca.

Ipak, Alibaba je kategorično odbacila sve optužbe i navode o saradnji sa kompanijama uključenim u slučaj. Portparol firme izjavio je da Alibaba nema poslovne veze sa Super Majkrom, O-Bi-Ou-Enom niti drugim posrednicima pomenutim tokom istrage, uz tvrdnju da kompanija nikada nije koristila zabranjene Nvidia čipove u svojim data centrima.

Pad akcija i rast pritiska na tehnološki sektor

Objavljivanje detalja iz optužnice izazvalo je snažne reakcije na tržištu, posebno kada je reč o kompaniji Super Micro. Akcije firme pretrpele su ozbiljan pad nakon što su američki tužioci predstavili navodnu šemu krijumčarenja, što je dodatno pojačalo zabrinutost investitora zbog mogućih posledica po poslovanje tehnoloških kompanija uključenih u globalni lanac snabdevanja.

Slučaj je istovremeno pokazao koliko je tržište AI tehnologije postalo važno u geopolitičkom nadmetanju velikih sila. Američka administracija poslednjih godina ulaže velike napore da ograniči kineski pristup najnaprednijim čipovima, smatrajući ih ključnim za razvoj veštačke inteligencije i savremenih vojnih sistema.

Siam AI i ambicije Tajlanda u AI oblasti

Kompanija OBON prethodno je dospela u fokus javnosti zbog razvoja projekta Siam AI, koji je predstavljen kao važan korak u jačanju tajlandske infrastrukture za veštačku inteligenciju. Prema ranijim saopštenjima kompanije, cilj projekta bio je razvoj lokalnih klaud usluga i izgradnja modernog centra podataka u Bangkoku uz korišćenje Nvidia servera.

Siam AI osnovan je početkom 2024. godine kao posebna kompanija, a predstavljen je kao deo šire strategije Tajlanda za razvoj domaće AI industrije. Međutim, nakon pojavljivanja informacija o istrazi američkih vlasti, projekat je postao deo mnogo šire priče koja uključuje međunarodnu trgovinu čipovima, tehnološke sankcije i rastuće tenzije između Vašingtona i Pekinga.

