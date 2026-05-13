Rast cena goriva poslednjih meseci ponovo je povećao interesovanje za električne automobile širom sveta. Sve više vozača pokušava da smanji troškove vožnje, zbog čega pažnju usmeravaju ka modelima na električni pogon, posebno polovnim vozilima koja su postala znatno pristupačnija nego ranije. Analitičari smatraju da bi ovaj trend mogao dodatno da ojača ukoliko cene goriva nastave da rastu tokom godine.

Najizraženiji trend trenutno se vidi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je prodaja polovnih električnih automobila značajno porasla. Istovremeno, tržište novih električnih vozila beleži pad, delom zbog ukidanja poreskih olakšica koje su ranije podsticale kupovinu. To je dovelo do situacije u kojoj kupci sve češće biraju povoljnije polovne modele umesto novih automobila.

Polovni EV postaju sve traženiji

Na američko tržište poslednjih meseci stigao je veliki broj polovnih električnih vozila koja su prethodno korišćena kroz lizing programe tokom pandemije. Povećana ponuda dovela je do pada cena, pa su električni modeli postali mnogo bliži cenama automobila sa benzinskim i dizel motorima. Mnogi kupci sada prvi put imaju priliku da po pristupačnijoj ceni kupe električni automobil poznatih brendova.

Analitičari smatraju da upravo niže cene predstavljaju glavni razlog za rast interesovanja kupaca. Mnogi vozači sada prvi put ozbiljno razmatraju prelazak na električni pogon jer polovnjaci više nisu luksuz rezervisan za mali broj ljudi. Posebno raste interesovanje za modele koji nude dobar domet i niže troškove održavanja.

Kupce i dalje brine punjenje

Iako interesovanje raste, brojni vozači i dalje imaju dileme kada je reč o svakodnevnoj upotrebi električnih automobila. Najčešće zabrinutosti odnose se na duža putovanja, trajanje baterije i dostupnost punjača, posebno van velikih gradova. Upravo zbog toga mnogi kupci još uvek odlažu prelazak na potpuno električni pogon.

Stručnjaci upozoravaju da rast cena goriva ne znači automatski i masovni prelazak na električna vozila. Infrastruktura za punjenje još nije dovoljno razvijena u mnogim zemljama, zbog čega deo kupaca i dalje bira klasične ili hibridne modele. Problem je naročito izražen u regionima gde mreža brzih punjača još nije dovoljno rasprostranjena.

Evropsko i regionalno tržište prate isti trend

Sličan rast interesovanja primećen je i u Evropi, posebno u Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i Španiji. Dodatni podsticaj predstavljaju državne subvencije koje u pojedinim zemljama značajno smanjuju troškove kupovine električnih vozila. Zahvaljujući tome, električni automobili postaju dostupniji širem krugu kupaca.

Na regionalnom tržištu najveći deo polovnih električnih automobila dolazi upravo iz zapadne Evrope. Uvoznici navode da je potražnja ove godine osetno porasla, dok kupci najviše traže modele koji nude dobar odnos cene, dometa i troškova održavanja. Posebno su traženi automobili iz Nemačke zbog velikog izbora i povoljnijih cena polovnih vozila.

Proizvođači traže nova rešenja

Automobilske kompanije sada pokušavaju da pronađu način kako da privuku vozače koji još nisu spremni da potpuno pređu na električna vozila. Zbog toga pojedini proizvođači razmatraju modele sa produženim dometom koji kombinuju električni pogon i mali motor koji služi za dopunjavanje baterije. Takvi modeli mogli bi da predstavljaju prelazno rešenje za veliki broj kupaca.

Takva rešenja mogla bi da ublaže najveći strah vozača - ograničen domet i nedostatak punjača. U isto vreme, proizvođači pokušavaju da se prilagode promenama na tržištu i neizvesnosti koju donose visoke cene energije i globalne geopolitičke tenzije. Mnogi stručnjaci veruju da će upravo fleksibilniji modeli igrati važnu ulogu u narednim godinama.

