Slušaj vest

Državni tužilac Teksasa, Ken Pakston, pokrenuo je sudski postupak protiv kompanije Netflix, tvrdeći da je platforma godinama prikupljala i delila podatke korisnika bez jasne saglasnosti. U dokumentima se navodi da su analizirani podaci o navikama gledanja, korišćenim uređajima, kućnim mrežama i ponašanju korisnika tokom korišćenja aplikacije.

Prema tvrdnjama iz tužbe, kompanija je istovremeno javno predstavljala da ne koristi korisničke informacije za potrebe oglašavanja. Tužilaštvo smatra da je stvarna praksa bila drugačija i da su podaci korišćeni za izradu detaljnih korisničkih profila namenjenih marketinškim partnerima.

Foto: Shutterstock

Fokus na profile namenjene deci

Jedan od najozbiljnijih delova tužbe odnosi se na dečje naloge. Navodi se da je platforma pratila aktivnosti korisnika mlađih od 12 godina, uključujući način korišćenja sadržaja i podatke povezane sa lokacijom korisnika.

Tužilaštvo tvrdi da je kompanija roditeljima predstavljala dečje profile kao sigurno digitalno okruženje, dok je istovremeno prikupljala velike količine podataka o ponašanju najmlađih korisnika. Iako na tim profilima nema ciljanih reklama, dokumenti navode da su informacije ipak korišćene za detaljnu analizu korisničkih navika.

Foto: Shutterstock

Umešanost marketinških i analitičkih kompanija

U sudskim dokumentima pominje se da su podaci navodno deljeni sa više spoljašnjih partnera iz oblasti oglašavanja i analitike. Među pomenutim kompanijama nalaze se Experian, Acxiom i Google kroz platformu Display& Video 360.

Prema navodima tužioca, podaci o lokaciji dobijeni putem IP adresa povezivani su sa demografskim informacijama i navikama gledanja sadržaja. Na taj način su, kako se tvrdi, kreirani veoma precizni marketinški profili korisnika koji su imali veliku vrednost za oglašivačku industriju.

Foto: Shutterstock

Sporne izjave rukovodstva kompanije

Posebna pažnja usmerena je na ranije izjave čelnika kompanije. U tužbi se navodi da je bivši direktor Rid Hejstings 2020. godine tokom razgovora sa investitorima izjavio da kompanija ne prikuplja podatke korisnika za potrebe oglašavanja i da nije deo kontroverzi povezanih sa digitalnim reklamiranjem.

Sa druge strane, u dokumentaciji se citira i izjava jednog inženjera kompanije iz 2016. godine, koji je interno opisao platformu kao firmu fokusiranu na prikupljanje podataka, dok je strimovanje filmova predstavljeno kao sporedna aktivnost. Tužilaštvo smatra da ove izjave pokazuju nesklad između javnih poruka i interne prakse kompanije.

Foto: Shutterstock

Odbacuju optužbe i najavljuju odbranu

Kompanija Netflix odbacila je sve optužbe, navodeći da su tvrdnje tužilaštva zasnovane na netačnim i pogrešno predstavljenim informacijama. Iz kompanije poručuju da posluju u skladu sa zakonima o privatnosti i zaštiti podataka na svim tržištima na kojima su prisutni.

Pored finansijskih kazni, vlasti Teksasa traže i zabranu daljeg navodnog nezakonitog prikupljanja podataka, kao i ukidanje automatskog pokretanja sadržaja na dečjim profilima. U tužbi se podseća i da je kompanija tokom 2024. godine već menjala pravila privatnosti nakon kritika regulatora iz Holandije, ali da su objašnjenja korisnicima i dalje ocenjena kao nejasna i nepotpuna.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.