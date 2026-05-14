Američke vlasti odobrile su prodaju Nvidia H200 AI čipova za oko deset kineskih kompanija, ali nijedna isporuka još nije realizovana. Situacija je dovela do zastoja u jednom od najvažnijih tehnoloških poslova godine, dok direktor kompanije Džensen Huang pokušava da tokom posete Kini pronađe rešenje za nastavak saradnje.

Prema dostupnim informacijama, Huang se pridružio američkoj delegaciji nakon poziva predsednika Donalda Trampa, što je dodatno podiglo očekivanja da bi pregovori sa kineskim predsednikom Si Đinpingom mogli pokrenuti blokirane dogovore. Iako je dozvola za prodaju formalno odobrena, čitav proces i dalje je pod snažnim političkim i bezbednosnim pritiskom.

Odobreno najvećim kineskim gigantima

Među kompanijama koje su dobile dozvolu za kupovinu Nvidia H200 čipova nalaze se Alibaba, Tencent, ByteDance i JD.com. Pored njih, odobrenje su navodno dobili i distributeri poput Lenovo i Foxconn.

Prema pravilima američke izvozne licence, svaki od odobrenih kupaca mogao bi da nabavi do 75.000 čipova. Kompanije imaju mogućnost direktne kupovine od Nvidije ili preko ovlašćenih posrednika, ali uprkos tome nijedan posao još nije finalizovan.

Kina oprezna zbog američke tehnologije

Iako su dozvole iz Vašingtona izdate, kineske kompanije navodno su usporile ili zaustavile narudžbine nakon smernica iz Pekinga. Kineske vlasti strahuju da bi veći uvoz američkih AI čipova mogao da oslabi razvoj domaće industrije poluprovodnika i poveća tehnološku zavisnost od SAD-a.

Poslednjih godina kineske kompanije sve više promovišu domaća rešenja, uključujući AI čipove kompanije Huawei. Iako kineska tehnologija još zaostaje za Nvidijom, Peking želi da ubrza razvoj sopstvenih proizvoda i smanji oslanjanje na strane dobavljače u ključnim sektorima.

Stroga pravila koče prodaju

Prodaja H200 čipova prati čitav niz bezbednosnih i regulatornih zahteva. Američka pravila zahtevaju da kineski kupci dokažu da čipovi neće biti korišćeni u vojne svrhe, kao i da imaju odgovarajuće bezbednosne procedure za zaštitu tehnologije.

Dodatnu pažnju izazvao je i dogovor prema kojem bi Sjedinjene Države dobijale deo prihoda od prodaje čipova Kini. Zbog toga bi pošiljke morale da prolaze kroz američku teritoriju pre isporuke kineskim kompanijama, što je u Pekingu izazvalo zabrinutost zbog mogućih bezbednosnih rizika i dodatne kontrole nad infrastrukturom.

Nvidia između dve sile u tehnološkom ratu

Kompanija NVIDIA našla se u nezavidnoj poziciji između interesa Vašingtona i Pekinga. Pre američkih ograničenja Nvidia je držala oko 95 odsto kineskog tržišta naprednih AI čipova, dok je Kina činila značajan deo ukupnih prihoda kompanije.

Džensen Huang je ranije upozoravao da američke izvozne zabrane ozbiljno ugrožavaju poziciju kompanije u Kini. Istovremeno, pojedini američki zvaničnici smatraju da bi nastavak prodaje najnaprednijih AI čipova Kini mogao da oslabi tehnološku prednost Sjedinjenih Država u globalnoj trci za razvoj veštačke inteligencije.

