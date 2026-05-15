Kompanija Google najavila je veliko unapređenje za pregledač Google Chrome, u kojem će Gemini postati centralni deo korisničkog iskustva. Nova funkcionalnost omogućava da veštačka inteligencija direktno pomaže tokom pregledanja stranica, bez potrebe za prebacivanjem između aplikacija ili kopiranjem sadržaja.

Prema najavi sa događaja The Android Show: I/O Edition 2026, Gemini će biti integrisan u Chrome za Android i biće zasnovan na modelu Gemini 3.1. Korisnici će moći da ga aktiviraju jednim dodirom i odmah dobiju objašnjenja, sažetke ili dodatne informacije o stranici koju gledaju.

AI deo svakodnevnog surfovanja

Novi sistem omogućava Gemini-ju da analizira sadržaj stranica i odgovara na pitanja u realnom vremenu. Korisnici će moći da dobiju sažetak dugih tekstova, pojednostavljena objašnjenja kompleksnih tema ili brze informacije bez napuštanja stranice.

Ova funkcija praktično pretvara Chrome u interaktivnog asistenta koji razume kontekst onoga što korisnik čita. Time se značajno menja način na koji ljudi pristupaju informacijama na internetu, jer pretraživanje postaje više razgovor nego klasično kliktanje.

Integracija sa Google servisima

Gemini u Chrome-u biće povezan sa drugim servisima kompanije Google, uključujući Gmail, Calendar i Keep. To omogućava da se podaci iz različitih aplikacija koriste direktno u pregledaču za brže obavljanje svakodnevnih zadataka.

Korisnici koji uključe opciju Personal Intelligence dobiće još personalizovanije odgovore zasnovane na njihovim navikama i interesovanjima. Iako ovo povećava praktičnost, otvara i pitanja o količini ličnih podataka koje korisnici dele sa AI sistemima.

„Auto browse“ pretraživanje interneta

Jedna od najzanimljivijih novina je funkcija auto browse, koja omogućava da Chrome sam izvršava određene zadatke. Umesto korisnika, pregledač može da obavi rezervacije, ažurira narudžbine ili izvrši druge rutinske radnje na osnovu instrukcija.

Iako ova funkcija deluje kao veliki korak napred u automatizaciji, Google naglašava da će osetljive radnje i dalje zahtevati potvrdu korisnika. Time se pokušava balans između praktičnosti i bezbednosti u digitalnom okruženju.

Ograničenja, bezbednost i postepeno uvođenje

Nove Gemini funkcije u Chrome-u neće biti dostupne na svim uređajima odmah. Potrebni su Android 12 ili noviji sistem, najmanje 4 GB RAM memorije i engleski jezik podešen na američku varijantu.

Kompanija Google navodi da se uvođenje funkcija očekuje postepeno, prvo za korisnike u Sjedinjenim Državama. Posebno se ističe da će napredne opcije poput auto browse biti dostupne samo pretplatnicima viših AI paketa.

