Kompanija Waymo, u vlasništvu Google-a, priznala je problem u ponašanju svojih autonomnih vozila u uslovima poplava i najavila povlačenje 3.791 robotaksija. Do odluke je došlo nakon incidenta u kojem je jedno vozilo nastavilo vožnju u poplavljenom području umesto da se zaustavi ili preusmeri.

Prema podacima dostavljenim američkoj Nacionalnoj upravi za bezbednost saobraćaja, vozila u određenim situacijama na bržim putevima mogu da uspore, ali ne i da se potpuno zaustave kada detektuju potencijalno neprohodnu poplavljenu traku. Kompanija je navela da radi na softverskim izmenama kako bi se ovakvi rizici smanjili.

Incident pokrenuo lanac problema

Najozbiljniji slučaj zabeležen je u San Antoniju, gde je jedno vozilo završilo u poplavljenom delu puta sa ograničenjem brzine od 40 milja na sat. Umesto da izbegne vodu, robotaksi je nastavio kretanje smanjenom brzinom i završio u poplavljenom kanalu.

Vozilo je kasnije odneseno snagom vode i pronađeno tek nekoliko dana kasnije, dok u njemu nije bilo putnika. Iako nije bilo povređenih, incident je otvorio ozbiljna pitanja o sposobnosti autonomnih sistema da prepoznaju i reaguju na ekstremne vremenske uslove.

Problemi sa vodom i složenim uslovima

Ovo nije prvi put da se Waymo susreće sa problemima u sličnim situacijama. Raniji incidenti uključuju vozila koja su se zaglavila u plitkoj vodi ili zaustavljala saobraćaj zbog bezazlenih prepreka poput lokvi.

Slične poteškoće zabeležene su i u drugim sistemima autonomne vožnje, gde vozila teško prepoznaju granicu između bezbedne i rizične površine. Takvi slučajevi dodatno ističu ograničenja trenutne tehnologije u realnim, nepredvidivim uslovima.

Šira zabrinutost zbog bezbednosti

Stručnjaci upozoravaju da problemi sa poplavama nisu izolovani slučaj, već deo šireg izazova u razvoju autonomnih sistema. Pored Waymo-a, i druge platforme za samovozeća vozila beleže poteškoće u magli, jakom svetlu i lošoj vidljivosti.

Rasprava o bezbednosti dodatno je pojačana incidentima u drugim gradovima, gde su autonomna vozila imala problema sa semaforima ili neočekivanim promenama na putu. Sve to ukazuje da je tehnologija još u fazi učenja u složenim saobraćajnim uslovima.

Uvode izmene dok regulator vrši pritisak

Kompanija Waymo saopštila je da uvodi dodatne softverske zaštite i ograničenja za vožnju u područjima sklonim poplavama dok se ne razvije trajno rešenje. Privremeno će smanjiti pristup određenim brzim putevima tokom jakih kiša.

Istovremeno, regulatori prate situaciju i zahtevaju poboljšanja bezbednosnih sistema. Očekuje se da će ovaj slučaj uticati na dalje standarde za autonomna vozila, posebno u vezi sa ekstremnim vremenskim uslovima.

