Uređaj za kojim je nastala pomama među roditeljima: Krije opasnost, evo šta pod hitno da uradite!
Baby monitor je zamišljen kao mali digitalni čuvar koji omogućava roditeljima da čuju svaki pokret i svaki zvuk iz sobe deteta dok ekran u dnevnoj sobi tiho svetli u mraku.
Ipak, u toj istoj tišini i stalnoj povezanosti krije se osećaj da uređaj nikada zapravo ne “spava”, već neprekidno sluša, prenosi i održava vezu između dve prostorije. Uz to, povela se priča i o njihovom zraćenju imajući u vidu da emituju slabe radio-talase koji služe za prenos zvuka ili slike između dve jedinice.
Zaštitite ga lozinkom
Savremeni baby monitori više nisu samo audio uređaji, već mali mrežni sistemi koji rade preko Wi-Fi mreža, povezuju se sa aplikacijama i često čuvaju podatke u oblaku. To znači da zvuk iz dečje sobe ne putuje samo do drugog uređaja u kući, već u nekim slučajevima prolazi kroz servere i digitalne infrastrukture koje korisnik nikada ne vidi.
Kao i svaki uređaj povezan na internet, baby monitor može postati meta ako nije pravilno zaštićen lozinkama, ažuriranjem softvera ili sigurnosnim podešavanjima. U tim retkim, ali realnim slučajevima, problem nije tehnologija sama po sebi, već način na koji je povezana sa ostatkom mreže.
Da li je njihovo zračenje štetno?
Zanimljivo je da baby monitori često koriste bežične signale male snage, slične onima kod bežičnih telefona ili Wi-Fi rutera, i u tom smislu spadaju u standardnu kućnu elektroniku. Njihovo zračenje u tehničkom smislu nije veće od drugih uređaja koji rade na istim frekvencijama, već vrsta nejonizujućeg elektromagnetnog signala kakvu koriste Wi-Fi ruter, bežični telefoni ili Bluetooth uređaji, samo na malim snagama i u ograničenom dometu.
U praksi, ta energija je veoma niska i u okvirima strogo definisanih bezbednosnih standarda, pa se ne smatra štetnom za zdravlje u uobičajenim uslovima korišćenja. Najveći deo signala ionako slabi sa udaljenošću, tako da već na kratkoj distanci od uređaja njegova jačina naglo opada.
Korisnici prijavljuju sitne anomalije
Mnogo veći problem je što savremeni modeli sve češće imaju video nadzor, noćni vid i aplikacije koje omogućavaju roditeljima da u svakom trenutku vide šta se dešava u sobi. To stvara osećaj potpune kontrole, ali i konstantne povezanosti, gde granica između brige i prekomernog nadzora postaje nejasna. Tehnologija koja bi trebalo da donese mir ponekad paradoksalno stvara osećaj da se nikada ne može potpuno isključiti.
U nekim slučajevima, korisnici primećuju i sitne tehničke anomalije poput kašnjenja signala, kratkih prekida ili neobičnih šumova, što u tišini noći može delovati uznemirujuće. Iako su to obično posledice interferencije ili mrežnih smetnji, ljudski mozak u mraku lako stvara drugačije interpretacije.
Savetuje se redovno ažuriranje
Stručnjaci za bezbednost uglavnom upozoravaju da je najvažniji aspekt korišćenja ovih uređaja zaštita mreže i redovno ažuriranje softvera, jer se time eliminiše većina realnih rizika.
Takođe se preporučuje da se koristi jaka i jedinstvena lozinka za Wi-Fi mrežu, kako bi se sprečio neovlašćen pristup uređaju. Dodatno, korisno je povremeno proveriti podešavanja privatnosti i isključiti opcije koje nisu neophodne za svakodnevnu upotrebu.
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@techvision_kurir
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