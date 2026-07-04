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Baby monitor je zamišljen kao mali digitalni čuvar koji omogućava roditeljima da čuju svaki pokret i svaki zvuk iz sobe deteta dok ekran u dnevnoj sobi tiho svetli u mraku.

Ipak, u toj istoj tišini i stalnoj povezanosti krije se osećaj da uređaj nikada zapravo ne “spava”, već neprekidno sluša, prenosi i održava vezu između dve prostorije. Uz to, povela se priča i o njihovom zraćenju imajući u vidu da emituju slabe radio-talase koji služe za prenos zvuka ili slike između dve jedinice.

Bebi monitor Foto: Youtube

Zaštitite ga lozinkom

Savremeni baby monitori više nisu samo audio uređaji, već mali mrežni sistemi koji rade preko Wi-Fi mreža, povezuju se sa aplikacijama i često čuvaju podatke u oblaku. To znači da zvuk iz dečje sobe ne putuje samo do drugog uređaja u kući, već u nekim slučajevima prolazi kroz servere i digitalne infrastrukture koje korisnik nikada ne vidi.

Kao i svaki uređaj povezan na internet, baby monitor može postati meta ako nije pravilno zaštićen lozinkama, ažuriranjem softvera ili sigurnosnim podešavanjima. U tim retkim, ali realnim slučajevima, problem nije tehnologija sama po sebi, već način na koji je povezana sa ostatkom mreže.

Foto: Youtube

Da li je njihovo zračenje štetno?

Zanimljivo je da baby monitori često koriste bežične signale male snage, slične onima kod bežičnih telefona ili Wi-Fi rutera, i u tom smislu spadaju u standardnu kućnu elektroniku. Njihovo zračenje u tehničkom smislu nije veće od drugih uređaja koji rade na istim frekvencijama, već vrsta nejonizujućeg elektromagnetnog signala kakvu koriste Wi-Fi ruter, bežični telefoni ili Bluetooth uređaji, samo na malim snagama i u ograničenom dometu.

U praksi, ta energija je veoma niska i u okvirima strogo definisanih bezbednosnih standarda, pa se ne smatra štetnom za zdravlje u uobičajenim uslovima korišćenja. Najveći deo signala ionako slabi sa udaljenošću, tako da već na kratkoj distanci od uređaja njegova jačina naglo opada.

Foto: Vira Petrunina / Alamy / Profimedia

Korisnici prijavljuju sitne anomalije

Mnogo veći problem je što savremeni modeli sve češće imaju video nadzor, noćni vid i aplikacije koje omogućavaju roditeljima da u svakom trenutku vide šta se dešava u sobi. To stvara osećaj potpune kontrole, ali i konstantne povezanosti, gde granica između brige i prekomernog nadzora postaje nejasna. Tehnologija koja bi trebalo da donese mir ponekad paradoksalno stvara osećaj da se nikada ne može potpuno isključiti.

U nekim slučajevima, korisnici primećuju i sitne tehničke anomalije poput kašnjenja signala, kratkih prekida ili neobičnih šumova, što u tišini noći može delovati uznemirujuće. Iako su to obično posledice interferencije ili mrežnih smetnji, ljudski mozak u mraku lako stvara drugačije interpretacije.

Foto: Profimedia

Savetuje se redovno ažuriranje

Stručnjaci za bezbednost uglavnom upozoravaju da je najvažniji aspekt korišćenja ovih uređaja zaštita mreže i redovno ažuriranje softvera, jer se time eliminiše većina realnih rizika.

Takođe se preporučuje da se koristi jaka i jedinstvena lozinka za Wi-Fi mrežu, kako bi se sprečio neovlašćen pristup uređaju. Dodatno, korisno je povremeno proveriti podešavanja privatnosti i isključiti opcije koje nisu neophodne za svakodnevnu upotrebu.

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