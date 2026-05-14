Kompanija Instagram predstavila je novu funkciju pod nazivom Instants, koja donosi još jedan pokušaj vraćanja spontanog deljenja fotografija. Nova opcija dostupna je unutar glavne aplikacije, ali i kroz zasebnu aplikaciju istog imena, fokusiranu isključivo na brzo snimanje i slanje slika.

Ideja je da korisnici fotografišu i odmah dele trenutke bez dodatne obrade ili planiranja, dok slike nestaju nakon što ih prijatelji pogledaju. Ovaj koncept vraća Instagram na njegove početke, kada je platforma bila više orijentisana na svakodnevne, nefiltrirane trenutke nego na influenserski sadržaj i brendiranje.

Povratak spontanosti u deljenju fotografija

Na Instagram Instants funkcija omogućava slanje fotografija koje nestaju nakon pregleda, uz mogućnost reakcija i odgovora prijatelja. Slike se čuvaju u arhivi do godinu dana, a kasnije se mogu pretvoriti u “priče” ili sažetke.

Korisnici mogu pristupiti opciji direktno iz DM inboxa, dok je uređivanje svedeno na minimum. Nema filtera, nema alata za obradu, a jedina dozvoljena izmena je dodavanje opisa, što dodatno naglašava ideju sirove i brze komunikacije.

Kontrola, privatnost i ograničenja

Funkcija Instants omogućava korisnicima da izaberu kome šalju fotografije, uz opcije poput bliskih prijatelja ili zajedničkih kontakata. Takođe postoji i opcija “undo”, koja daje kratko vreme da se poruka povuče pre nego što je drugi vide.

Instagram navodi da su standardne bezbednosne i privatne mere i dalje aktivne, uključujući blokiranje i utišavanje korisnika. Kod tinejdžerskih naloga primenjuju se dodatna ograničenja, poput noćnih zabrana korišćenja i zaštite od neželjenog sadržaja.

Odgovor na “pretrpanost” Instagrama

Pored funkcije u glavnoj aplikaciji, Instagram testira i posebnu Instants aplikaciju na odabranim tržištima. Kompanija navodi da korisnici žele brži i jednostavniji pristup kameri, bez složenih menija i dodatnih funkcija.

Ovaj potez se tumači i kao priznanje da je glavna aplikacija postala preopterećena funkcijama. Instants pokušava da vrati fokus na osnovnu ideju deljenja trenutaka, bez algoritamskog pritiska i dodatnih slojeva sadržaja.

Instagram u borbi za „spontanost”

Instagram već godinama pokušava da se takmiči sa platformama koje insistiraju na kratkotrajnom sadržaju i spontanosti. Raniji pokušaji uključuju aplikacije i funkcije koje su imale za cilj da podstaknu brže i manje uređeno deljenje.

Ovo nije prvi put da Instagram preuzima ideje od drugih servisa, poput Snapchat koncepta priča ili BeReal formata. Ipak, svaki novi pokušaj pokazuje koliko je teško ponovo stvoriti osećaj jednostavnosti u današnjem digitalnom ekosistemu.

Između nostalgije i modernih navika

Nova funkcija Instants oslanja se na nostalgiju ranog Instagrama, kada je fokus bio na svakodnevnim fotografijama bez pritiska javnog imidža. Istovremeno, pokušava da se uklopi u današnje navike korisnika koji očekuju brzu i efikasnu komunikaciju.

Kako Instagram dalje eksperimentiše sa formatima, ostaje pitanje da li će korisnici prihvatiti povratak “nestajućih” trenutaka ili će i ova ideja brzo postati samo još jedna funkcija u već pretrpanoj aplikaciji.

