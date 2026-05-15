Kina je putem državne televizije CCTV po prvi put prikazala jedan od najtajanstvenijih istraživačkih kompleksa kompanije Huawei, smešten u Lianqiu Lake kampusu u Šangaju. Ovaj potez dogodio se neposredno pre dolaska američkog predsednika Donalda Trampa u Peking, što mu daje snažan geopolitički kontekst.

Iako nisu otkriveni tehnički detalji rada laboratorije, sam prikaz se tumači kao poruka da kineski razvoj čipova i veštačke inteligencije nije zaustavljen američkim sankcijama. Naprotiv, signal koji dolazi iz Pekinga ukazuje na ubrzano jačanje domaće tehnološke nezavisnosti.

Huawei kao simbol kineske nezavisnosti

Kompanija Huawei postala je centralni stub kineske strategije za razvoj sopstvene tehnološke infrastrukture. Od 2019. godine nalazi se pod američkim sankcijama, što joj je ograničilo pristup naprednim zapadnim čipovima i proizvodnim tehnologijama.

Uprkos tome, Huawei je intenzivno ulagao u razvoj domaćih AI procesora i softverskih sistema. Prikazivanje laboratorije tokom posete kineskog vicepremijera dodatno naglašava koliko je kompanija povezana sa državnim strateškim ciljevima.

Gigantski kampus u Šangaju - centar tehnologije

Lianqiu Lake kampus u Šangaju jedan je od najvećih istraživačkih kompleksa na svetu i prostire se na oko 2.600 hektara. U njemu se nalazi više od 100 zgrada namenjenih istraživanju čipova, AI sistema i naprednih komunikacionih tehnologija.

Kompleks je projektovan za desetine hiljada inženjera i istraživača koji rade na različitim tehnološkim oblastima. Po obimu i kapacitetu, ovaj kampus se često poredi i sa najvećim tehnološkim centrima u SAD-u.

Tajming prikaza i politička poruka Vašingtonu

Prikaz laboratorije nije slučajan, jer dolazi u trenutku pojačanih pregovora između SAD i Kine o tehnologiji i trgovini. Poseta Donalda Trampa Pekingu, uz prisustvo ključnih figura poput Tima Kuka i Ilona Maska, dodatno povećava značaj ovog poteza.

Poruka Pekinga je jasna: uprkos sankcijama, kineski tehnološki sektor nastavlja da se razvija i oslanja na sopstvene resurse. Time se direktno demonstrira otpornost domaće industrije na spoljne pritiske.

Ascend čipovi i izgradnja AI ekosistema

Huawei razvija Ascend AI čipove kao alternativu proizvodima kompanije NVIDIA. Planovi predviđaju proizvodnju miliona čipova godišnje, što bi trebalo da podrži rast kineske veštačke inteligencije.

Istovremeno, kineske AI kompanije sve više prelaze na domaće softverske okvire umesto zapadnih rešenja. Time se postepeno gradi zatvoren, ali funkcionalan ekosistem koji bi mogao da radi nezavisno od američkih tehnologija.

Tehnološki sukob ulazi u novu fazu

Sukob između SAD i Kine u oblasti čipova i veštačke inteligencije ulazi u novu, intenzivniju fazu. Američke sankcije su imale cilj da usporavaju kineski napredak, ali su istovremeno podstakle ubrzani razvoj domaćih alternativa.

Iako kineska tehnologija još uvek zaostaje za najnaprednijim zapadnim rešenjima, fokus se sve više pomera ka stvaranju stabilnog i nezavisnog sistema. Dugoročno, upravo ta autonomija može imati veći strateški značaj od same trke za tehnološkim vrhom.

