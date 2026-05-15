Kompanija Google priprema novi operativni sistem Android 17 koji donosi značajna unapređenja u oblasti bezbednosti i privatnosti. Fokus je na zaštiti korisnika od lažnih bankarskih poziva, krađe uređaja i sve sofisticiranijih mobilnih pretnji.

Novi sistem bezbednosti oslanja se na dublju integraciju između Android platforme i bankarskih aplikacija, kako bi se brže identifikovali sumnjivi pozivi. Ovaj pristup predstavlja pomak ka proaktivnoj zaštiti, gde telefon reaguje u realnom vremenu pre nego što prevara bude uspešno sprovedena.

Zaštita od lažnih bankarskih poziva

Android 17 uvodi mehanizam koji omogućava sistemu da proverava autentičnost dolaznih poziva kroz saradnju sa bankarskim aplikacijama. Kada se otkrije potencijalna prevara, poziv može biti automatski prekinut pre nego što korisnik stupi u interakciju.

Prvi talas podrške uključuje aplikacije velikih finansijskih servisa poput Revolut i drugih regionalnih banaka. Ovaj sistem ima cilj da smanji broj socijalnih inženjering napada koji se oslanjaju na lažno predstavljanje bankarskih službenika.

Live Threat Detection postaje agresivniji

Android 17 proširuje postojeći Live Threat Detection sistem, koji koristi Google Play Protect za analizu ponašanja aplikacija. Novi model detekcije može prepoznati napredne tehnike zloupotrebe sistema u realnom vremenu.

Sistem sada detektuje skrivene napade kroz SMS prosleđivanje, nevidljive slojeve interfejsa i aplikacije koje menjaju svoje ikone kako bi se sakrile. Ovaj nivo nadzora ima za cilj da prepozna zlonamerne aktivnosti pre nego što ugroze korisnika ili podatke.

Novi alati protiv krađe i preuzimanja uređaja

Jedna od ključnih novina u Android 17 je unapređena zaštita od krađe telefona kroz funkciju “Mark as lost”. Ova opcija omogućava zaključavanje uređaja biometrijom čak i kada napadač zna PIN ili lozinku.

Kada je uređaj označen kao izgubljen, sistem automatski ograničava pristup brzim podešavanjima i prekida bežične konekcije. Time se značajno otežava pokušaj onemogućavanja praćenja ili daljinske zaštite uređaja.

Borba protiv krađe podataka i sajber napada

Android 17 uvodi dodatne slojeve zaštite kao što su skeniranje APKfajlova pre instalacije i skrivanje jednokratnih SMS kodova od aplikacija. Ove mere imaju cilj da spreče krađu verifikacionih kodova i instalaciju zlonamernog softvera.

Sistem takođe uvodi ograničenja u pokušajima pogađanja lozinki, kao i privremeno deljenje lokacije i postkvantnu kriptografsku zaštitu. Ove tehnologije ukazuju na pripremu za buduće generacije sajber pretnji koje koriste naprednije metode napada.

AI i hardverska zaštita - full bezbednost

Android 17 donosi i AISeal sistem koji koristi hardverski izolovanu obradu podataka za dodatnu zaštitu veštačke inteligencije na uređaju. Ovaj pristup smanjuje rizik od zloupotrebe AI funkcija kroz softverske napade.

Posebno će Google Pixel uređaji prvi dobiti dodatne provere autentičnosti Android sistema i zvaničnih aplikacija. Ipak, dostupnost ovih funkcija zavisiće od proizvođača i regiona, što znači da će bezbednosna poboljšanja stizati postepeno kroz Android ekosistem.

