Kompanija Netflix sve agresivnije širi reklamni biznis, uprkos tome što korisnici već godinama negoduju zbog konstantnog poskupljenja pretplate. Sada se reklame uvode ne samo između filmova i serija, već i u nove formate sadržaja koji do sada nisu bili komercijalizovani.

Ovaj potez jasno pokazuje strategiju kompanije da maksimizuje prihode kroz kombinaciju većih cena pretplata i oglašavanja. Korisnici koji očekuju čist streaming doživljaj sada će morati da se naviknu na učestalije reklamne prekide.

Reklame stižu u kratke video klipove i podkaste

Netflix sada planira dodatno uvođenje reklama i na nove delove platforme, uključujući kratke vertikalne video klipove i podcast sadržaj. Ova promena znači da korisnici više neće biti „slobodni“ od reklama ni prilikom pregledanja kraćih formata.

Integracija reklama u nove medijske formate pokazuje koliko je Netflix ozbiljan u monetizaciji svega što nudi. Kratki video klipovi i podcasti, popularni među mlađom publikom, postaju dodatni izvor prihoda, ali i potencijalni izazov za korisničko iskustvo.

Ogroman rast korisnika reklamnog paketa

Netflix navodi da danas više od 250 miliona korisnika mesečno koristi pretplate sa reklamama, što predstavlja ogroman rast u odnosu na oko 94 miliona korisnika godinu dana ranije. Ovo povećanje jasno pokazuje koliko su jeftiniji, reklamni paketi postali atraktivni za korisnike širom sveta.

Sam prihod od reklamnog poslovanja u 2025. godini iznosio je oko 1,5 milijardi dolara, što je učinilo reklame jednim od ključnih izvora prihoda. Netflix tako konsoliduje svoj finansijski model, smanjujući zavisnost od samih pretplata i oslanjajući se na oglase kao stabilan izvor profita.

Poskupljenje reklamnog paketa

Iako je ideja jeftinijih paketa sa reklamama bila da korisnici plate manje, čak i ti paketi su vremenom poskupeli. Na američkom tržištu početna cena porasla je sa 6,99 na 8,99 dolara mesečno, što dodatno izaziva negodovanje kod pretplatnika.

Ovaj trend ukazuje da Netflix balansira između želje da zadrži korisnike i potrebe da poveća prihode. Poskupljenja, u kombinaciji sa širenjem reklama na nove formate, stavljaju dodatni pritisak na korisnike koji žele najviše sadržaja za najmanje novca.

Reklame postaju centralni deo platforme

Netflix sada potvrđuje da će od naredne godine reklame biti integrisane i unutar novog vertikalnog „short video“ feed-a u mobilnoj aplikaciji, ali i unutar podcast sadržaja koji je Netflix počeo da dodaje krajem prošle godine. Ova strategija ukazuje na sveobuhvatnu promenu poslovnog modela platforme.

Korisnici će ubuduće biti izloženi oglasima u gotovo svakom obliku sadržaja, što menja iskustvo korišćenja platforme. Netflix očigledno računa da će prihod od reklama nadoknaditi potencijalni gubitak pretplatnika koji nisu spremni da prihvate učestalije reklame.