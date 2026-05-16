Slušaj vest

Evropske institucije i tehnološke kompanije ozbiljno razmatraju razvoj arktičke digitalne rute koja bi povezivala kontinente mnogo kraćim i bezbednijim putem nego danas. Projekat pod nazivom “Polar Connect” mogao bi postati nova digitalna kičma sveta i jedan od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata naredne decenije.

Danas čak oko 90 procenata internet saobraćaja između Evrope i Azije prolazi kroz rute koje vode preko Sueckog kanala, Bliskog istoka i drugih politički nestabilnih regiona, zbog čega stručnjaci već godinama upozoravaju na ozbiljne bezbednosne rizike. Svako oštećenje ili prekid podvodnih kablova može izazvati velike probleme u globalnim komunikacijama, finansijskim transakcijama i radu digitalnih servisa koje svakodnevno koriste milijarde ljudi širom sveta. Upravo zato evropske zemlje sada traže alternativni pravac koji bi bio manje izložen geopolitičkim krizama i potencijalnim sabotažama.

Bliski istok - Irak i Iran Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

Kuda bi prolazio kabl?

Planirani kabl trebalo bi da prolazi kroz ledene oblasti Arktika i povezuje Skandinaviju sa Azijom preko Severnog pola, čime bi se značajno skratilo vreme prenosa podataka između kontinenata. Kraća ruta znači i manju latenciju, odnosno bržu komunikaciju između servera, što je posebno važno za finansijske sisteme, cloud platforme i razvoj veštačke inteligencije. U svetu u kojem milisekunde mogu vredeti milijarde dolara, brzina internet veze postaje pitanje strateške prednosti.

Ipak, postavljanje kabla ispod arktičkog leda predstavlja jedan od najtežih tehnoloških izazova koje je moderna telekomunikaciona industrija ikada pokušala da reši. Inženjeri će morati da rade u ekstremnim uslovima, na temperaturama daleko ispod nule i u regionima gde vremenske prilike mogu potpuno zaustaviti operacije na moru. Pored toga, mapiranje dna Arktičkog okeana izuzetno je komplikovano jer mnogi delovi tog područja još nisu detaljno istraženi.

okeansko dno Foto: Pete Niesen / Alamy / Profimedia

Arktik postaje jedna od najvažnijih strateških zona na planeti

Veliku ulogu u celoj priči igra i geopolitika, jer Arktik poslednjih godina postaje jedna od najvažnijih strateških zona na planeti u kojoj se ukrštaju interesi Evrope, Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Topljenje leda otvara nove pomorske i trgovinske rute, ali istovremeno povećava interesovanje velikih sila za kontrolu digitalne i energetske infrastrukture u regionu. Zbog toga podvodni internet kabl više nije samo tehnološki projekat, već i pitanje političkog uticaja i bezbednosti.

Stručnjaci upozoravaju da su podvodni kablovi danas postali jedna od najranjivijih tačaka globalne infrastrukture jer preko njih prolazi praktično kompletna međunarodna internet komunikacija. Poslednjih godina dogodilo se više incidenata u kojima su kablovi u Baltičkom i Severnom moru oštećeni pod sumnjivim okolnostima, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost evropskih država i NATO saveza.

Foto: DIA TV/Shutterstock

Novi arktički kabl neće služiti samo za internet komunikaciju

Britanska i norveška mornarica već su sprovele velike operacije praćenja ruskih podmornica koje su primećene u blizini ključnih podvodnih komunikacionih linija u severnom Atlantiku. Zapadne obaveštajne službe smatraju da bi budući sukobi mogli uključivati upravo napade na internet kablove i energetsku infrastrukturu duboko ispod površine mora, što pokazuje koliko je digitalni svet postao zavisan od fizičkih kablova koje većina ljudi nikada ni ne vidi.

Zanimljivo je da novi arktički kabl neće služiti samo za internet komunikaciju, već bi mogao imati i važnu naučnu funkciju zahvaljujući naprednim optičkim sistemima ugrađenim u samu infrastrukturu. Savremeni podvodni kablovi danas mogu da detektuju seizmičke aktivnosti, vibracije i pomeranja na dnu okeana, što naučnicima omogućava prikupljanje podataka o zemljotresima i klimatskim promenama u realnom vremenu. Na taj način digitalna infrastruktura postaje i ogromna naučna mreža za praćenje planete.

Foto: Universal History Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Arktička ruta kao sigurnija alternativa

Evropska unija sada želi da smanji zavisnost od postojećih ruta koje prolaze kroz geopolitički nestabilna područja poput Hormuškog moreuza i regiona Bliskog istoka, gde svaki sukob može ozbiljno poremetiti globalne komunikacije. Arktička ruta zato se vidi kao sigurnija alternativa koja bi Evropi mogla obezbediti veću digitalnu nezavisnost u budućnosti.

Ogromnu pažnju izaziva i činjenica da bi ovaj projekat mogao dodatno ubrzati razvoj severnih regiona Evrope i Arktika, gde bi nova infrastruktura donela bolje komunikacije, razvoj industrije i nova ulaganja u tehnologiju. Zemlje poput Švedske, Norveške i Finske već vide priliku da postanu ključna čvorišta buduće digitalne mreže između Evrope, Azije i Severne Amerike. Time bi Arktik od udaljene ledene teritorije mogao postati jedan od najvažnijih tehnoloških regiona sveta.

Foto: Shutterstock

Svet bi mogao da dobije potpuno novu digitalnu mapu

Ipak, mnogi stručnjaci upozoravaju da će realizacija projekta zahtevati ogromna ulaganja i godine rada, jer je postavljanje hiljada kilometara kabla kroz ledene okeane logistički izuzetno komplikovan i skup poduhvat. Potrebni su specijalni brodovi, precizna istraživanja morskog dna i infrastruktura sposobna da izdrži ekstremne arktičke uslove tokom više decenija.

Ako projekat zaista bude realizovan do kraja decenije, svet bi mogao dobiti potpuno novu digitalnu mapu u kojoj će internet između kontinenata putovati preko ledenog Arktika umesto kroz tradicionalne južne rute. To bi predstavljalo jednu od najvećih promena u globalnoj internet infrastrukturi još od pojave prvih transatlantskih optičkih kablova. U eri veštačke inteligencije, cloud sistema i digitalne ekonomije, podvodni kabl ispod Severnog pola mogao bi postati simbol nove tehnološke epohe.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: