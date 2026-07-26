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Na društvenim mrežama poslednjih dana sve više pažnje izaziva bizaran trend koji se munjevito širi među mladima, a posebno na platformama poput Twitcha, TikToka i Discord zajednica, gde korisnici jedni drugima javno ocenjuju izgled lica uz pomoć AI filtera i “beauty score” aplikacija.

Trend funkcioniše tako što ljudi postavljaju svoje fotografije ili se uključuju u lajv prenose, nakon čega publika ili algoritmi daju ocene privlačnosti, simetrije lica i idealnih proporcija.

Maloletnici satima gledaju komentare stranaca o svom izgledu

Posebnu pažnju izazvale su reakcije roditelja i stručnjaka nakon što su se pojavili snimci maloletnika koji satima gledaju komentare stranaca o svom izgledu i pokušavaju da “poprave” lice kako bi dobili bolju ocenu od algoritma.

Psiholozi upozoravaju da ovakav trend može stvoriti ozbiljan pritisak kod tinejdžera koji već provode veliki deo vremena na društvenim mrežama i konstantno porede svoj izgled sa nerealnim standardima interneta. Dodatni problem predstavlja činjenica da AI sistemi često favorizuju određene tipove lica, što kod mladih stvara osećaj da nisu dovoljno dobri ukoliko ne odgovaraju “idealnom” modelu lepote.

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Organizuju se i lajv “face rating” sesije

Twitch se našao pod velikim pritiskom javnosti jer su pojedini popularni strimeri počeli da organizuju lajv “face rating” sesije u kojima gledaoci šalju fotografije i dobijaju javne ocene izgleda pred hiljadama ljudi. Kritičari tvrde da platforma nije dovoljno brzo reagovala i da je ovakav sadržaj dugo prolazio bez ozbiljne moderacije, iako su upozorenja o potencijalno štetnim posledicama postojala od samog početka. Tek nakon talasa negativnih reakcija i medijskog pritiska, Twitch je počeo da pooštrava pravila vezana za sadržaj koji uključuje ocenjivanje fizičkog izgleda.

Internet je, očekivano, podeljen oko cele priče, jer jedni smatraju da je reč samo o bezazlenoj zabavi i modernoj verziji internet humora, dok drugi upozoravaju da ovakav trend prelazi granicu i pretvara društvene mreže u prostor javnog rangiranja fizičkog izgleda.

Foto: Shutterstock

Korisnici osećaju pritisak da izgledaju “algoritamski lepo”

Posebno zabrinjava činjenica da mnogi mladi sada proveravaju svoje “ocene” više puta dnevno, koristeći različite AI aplikacije koje analiziraju lice do najmanjih detalja. Stručnjaci upozoravaju da bi ovakva opsesija digitalnim ocenama mogla ostaviti dugoročne posledice na mentalno zdravlje generacije koja odrasta uz algoritme i konstantno online poređenje.

Ceo trend dodatno je pojačan viralnim klipovima u kojima influenseri dramatizuju rezultate AI analiza lica, pa se sve češće pojavljuju snimci ljudi koji menjaju frizure, šminku ili čak razmišljaju o estetskim korekcijama zbog loših ocena koje su dobili na internetu. Mnogi korisnici sada otvoreno govore da osećaju pritisak da izgledaju “algoritamski lepo”, jer veruju da društvene mreže favorizuju određeni tip izgleda. Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju da problem više nije samo internet trend, već potpuno novi oblik digitalnog pritiska koji utiče na svakodnevni život mladih ljudi.

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