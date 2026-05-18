Reč je o RedNote (poznatoj i kao Xiaohongshu), koju magazin WIRED opisuje kao alat koji praktično pokreće čitavu turističku infrastrukturu u Kini.

Više od društvene mreže`

Na prvi pogled, RedNote podseća na Instagram – korisnici objavljuju atraktivne fotografije restorana, kafića, hotela i destinacija. Međutim, ključna razlika je u tome što aplikacija nudi i veoma praktične informacije: tačne lokacije na mapi, cene i preporuke, detaljne rute za šetnju, savete šta vredi posetiti, informacije o gužvama i čekanju.

Drugim rečima, RedNote ne služi samo za gledanje lepih slika, već i za planiranje kompletnog putovanja.

Turisti koriste samo jednu aplikaciju

Dalje se navodi da je u kineskim gradovima moguće organizovati gotovo čitavo putovanje preko RedNote-a. Korisnici pronalaze skrivene kafiće, manje poznate atrakcije, restorane, pa čak i servise i prodavnice, bez potrebe da koriste više različitih aplikacija.

Posebno popularan format su takozvani "city walks" – detaljno osmišljene pešačke ture koje dele drugi korisnici. One često uključuju: preciznu mapu kretanja, preporučene stanice javnog prevoza, najbolje foto lokacije, procenu troškova i mesta koja treba izbegavati.

Na taj način turisti mogu da stignu u nepoznat grad i odmah dobiju provereni vodič koji su napravili lokalci.

Zašto je RedNote drugačiji od Instagrama?

Dok je Instagram uglavnom fokusiran na estetiku i "savršene trenutke", RedNote podstiče korisnike da podele konkretne i korisne informacije. Umesto objava tipa „pogledajte kako mi je lepo“, sadržaj na RedNote-u više liči na poruku: "Evo tačno kako i vi možete da doživite isto.“

WIRED ocenjuje da je RedNote postao svojevrsni „operativni sistem“ za svakodnevni život i putovanja u Kini. Aplikacija objedinjuje inspiraciju, navigaciju, preporuke i praktične savete u jedinstvenu platformu. Šta to znači za ostatak sveta?

Uspeh RedNote-a pokazuje kako budućnost društvenih mreža možda neće biti samo u deljenju sadržaja, već u pružanju konkretne koristi korisnicima.

Dok zapadne platforme uglavnom ostaju fokusirane na oglase i zabavu, kineske aplikacije sve više postaju neizostavni alati za svakodnevni život.

RedNote je dokaz da društvena mreža može biti mnogo više od mesta za objavljivanje fotografija. U Kini je postala ključni alat za putovanja, otkrivanje novih mesta i snalaženje u nepoznatim gradovima.

Ako se ovaj model pokaže uspešnim i na globalnom tržištu, aplikacije poput Instagrama mogle bi uskoro dobiti ozbiljnu konkurenciju.