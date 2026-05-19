Slušaj vest

Kineski proizvođači memorije ubrzano smanjuju zaostatak za globalnim liderima u DRAM industriji. Kompanija CXMT već je predstavila DDR5 module brzine 8000 MT/s u kapacitetima od 16 i 24 Gb, pokazujući da Kina više nije samo jeftina alternativa, već ozbiljan konkurent Samsungu, SK hynix-u i Micron-u.

Cilj kineskih proizvođača je da iskoriste globalnu nestašicu memorije i probleme sa snabdevanjem kako bi osvojili veći deo tržišta. Ovakva ofanziva pokazuje da Kina planira da dugoročno utiče na globalnu industriju memorije i smanji zavisnost od stranih kompanija.

Foto: Shutterstock

Strategija kineskih kompanija

Pored CXMT-a, Jiahe Jinwei proizvodi DDR5 RDIMM module brzine 5600 MT/s i kapaciteta 64 GB namenjene AI serverima i poslovnom tržištu. Istovremeno, Kina povećava proizvodnju memorije za desktop računare i mobilne telefone, što je odgovor na rastuće cene i probleme sa globalnim zalihama.

Veliki deo strategije kineskih proizvođača zasniva se na smanjenju zavisnosti od stranih tehnologija i zaštiti domaćeg tržišta. SAD su, prema izveštajima, popustile određena ograničenja prema kompanijama CXMT i YMTC, čime se olakšava pristup američkom i evropskom tržištu.

Foto: Shutterstock

Prilika zbog promene u strategiji Samsunga

Samsung postepeno napušta starije LPDDR standarde namenjene jeftinijim telefonima i računarima, što kineskim proizvođačima otvara dodatni prostor. Kina sada agresivno povećava LPDDR4 proizvodnju, beležeći rast prihoda u tom segmentu.

Ovaj pomak omogućava kineskim kompanijama da ponude konkurentne proizvode po nižim cenama i da se pozicioniraju kao pouzdana alternativa na globalnom tržištu memorije, izazivajući tradicionalne lidere u industriji.

Foto: Shutterstock

CXMT i „Epic Expansion“

CXMT trenutno kontroliše oko 10% globalnog DRAM tržišta, ali ulaže milijarde dolara u proširenje proizvodnih kapaciteta i nove fabrike u okviru plana „Epic Expansion“. Ova strategija omogućava kompaniji da brzo poveća proizvodnju i razvije nove, brže DDR5 module.

Takav tempo ulaganja pokazuje ozbiljnost kineskog pristupa i potencijal da Kina u narednim godinama ozbiljno ugrozi dominaciju Samsunga, SK hynix-a i Micron-a. Globalni proizvođači sada moraju da reaguju kako bi zadržali svoje tržišne pozicije.

Foto: Shutterstock

Budućnost globalnog tržišta memorije

Ako se trenutni trend nastavi, kineski DDR5 proizvodi mogli bi promeniti ravnotežu snaga u industriji memorije. Niži troškovi i rastući kapaciteti kineskih kompanija obećavaju značajne promene za servere, računare i mobilne uređaje širom sveta.

Ovo povećava konkurenciju i mogućnost inovacija, ali istovremeno stavlja pritisak na tradicionalne lidere da ubrzaju razvoj i smanje cenu svojih proizvoda. Kina je sada ozbiljan faktor koji oblikuje budućnost globalnog DRAM tržišta.