Samsung na oprezu: Kina predstavila ultra-brzu DDR5 memoriju od 8000 MT/s
Kineski proizvođači memorije ubrzano smanjuju zaostatak za globalnim liderima u DRAM industriji. Kompanija CXMT već je predstavila DDR5 module brzine 8000 MT/s u kapacitetima od 16 i 24 Gb, pokazujući da Kina više nije samo jeftina alternativa, već ozbiljan konkurent Samsungu, SK hynix-u i Micron-u.
Cilj kineskih proizvođača je da iskoriste globalnu nestašicu memorije i probleme sa snabdevanjem kako bi osvojili veći deo tržišta. Ovakva ofanziva pokazuje da Kina planira da dugoročno utiče na globalnu industriju memorije i smanji zavisnost od stranih kompanija.
Strategija kineskih kompanija
Pored CXMT-a, Jiahe Jinwei proizvodi DDR5 RDIMM module brzine 5600 MT/s i kapaciteta 64 GB namenjene AI serverima i poslovnom tržištu. Istovremeno, Kina povećava proizvodnju memorije za desktop računare i mobilne telefone, što je odgovor na rastuće cene i probleme sa globalnim zalihama.
Veliki deo strategije kineskih proizvođača zasniva se na smanjenju zavisnosti od stranih tehnologija i zaštiti domaćeg tržišta. SAD su, prema izveštajima, popustile određena ograničenja prema kompanijama CXMT i YMTC, čime se olakšava pristup američkom i evropskom tržištu.
Prilika zbog promene u strategiji Samsunga
Samsung postepeno napušta starije LPDDR standarde namenjene jeftinijim telefonima i računarima, što kineskim proizvođačima otvara dodatni prostor. Kina sada agresivno povećava LPDDR4 proizvodnju, beležeći rast prihoda u tom segmentu.
Ovaj pomak omogućava kineskim kompanijama da ponude konkurentne proizvode po nižim cenama i da se pozicioniraju kao pouzdana alternativa na globalnom tržištu memorije, izazivajući tradicionalne lidere u industriji.
CXMT i „Epic Expansion“
CXMT trenutno kontroliše oko 10% globalnog DRAM tržišta, ali ulaže milijarde dolara u proširenje proizvodnih kapaciteta i nove fabrike u okviru plana „Epic Expansion“. Ova strategija omogućava kompaniji da brzo poveća proizvodnju i razvije nove, brže DDR5 module.
Takav tempo ulaganja pokazuje ozbiljnost kineskog pristupa i potencijal da Kina u narednim godinama ozbiljno ugrozi dominaciju Samsunga, SK hynix-a i Micron-a. Globalni proizvođači sada moraju da reaguju kako bi zadržali svoje tržišne pozicije.
Budućnost globalnog tržišta memorije
Ako se trenutni trend nastavi, kineski DDR5 proizvodi mogli bi promeniti ravnotežu snaga u industriji memorije. Niži troškovi i rastući kapaciteti kineskih kompanija obećavaju značajne promene za servere, računare i mobilne uređaje širom sveta.
Ovo povećava konkurenciju i mogućnost inovacija, ali istovremeno stavlja pritisak na tradicionalne lidere da ubrzaju razvoj i smanje cenu svojih proizvoda. Kina je sada ozbiljan faktor koji oblikuje budućnost globalnog DRAM tržišta.
