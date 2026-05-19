OpenAI je predstavio novu funkciju koja omogućava korisnicima da povežu svoje bankovne račune sa ChatGPT-jem i dobiju pregled svih svojih finansijskih transakcija. Funkcija je trenutno dostupna za korisnike ChatGPT Pro verzije u SAD-u i pokriva više od 12.000 finansijskih institucija. Stručnjaci upozoravaju da ovakav pristup, iako praktičan, potencijalno otvara vrata ozbiljnim zloupotrebama i hakovanjima ličnih finansija.

Korisnici mogu koristiti ChatGPT da postavljaju pitanja u kontekstu svojih finansija, uključujući stanje računa, investicije, dugove i štednju. Ova funkcija omogućava personalizovane savete o budžetiranju, planiranju kupovine nekretnina i proceni rizika u portfelju. Međutim, podatke koje ChatGPT vidi i pamti mogu biti meta napada, što čini korisnike ranjivim na sofisticirane krađe identiteta.

Partnerstvo sa finansijskim stručnjacima

Nova opcija uključuje saradnju sa kompanijom Intuit, što omogućava korisnicima da zakažu sesije sa lokalnim poreskim stručnjacima direktno kroz ChatGPT. Cilj OpenAI-ja je da funkcija bude dostupna svim korisnicima u budućnosti. Iako funkcija obećava pomoć u planiranju finansija, postavlja pitanje koliko je bezbedno poveravati osetljive podatke čak i vrhunskim AI modelima.

OpenAI tvrdi da je pristup sigurnosno zaštićen i da chatbot neće videti kompletne brojeve računa niti moći da vrši promene na njima. Ipak, pristup bilansima, transakcijama i investicijama omogućava ChatGPT-ju da pruži personalizovane finansijske uvide. Eksperti napominju da čak i minimalni uvid u podatke može biti dovoljno da napadači stvore precizne phishing napade ili planove za krađu identiteta.

Personalizovani finansijski uvid

Korisnici mogu uključiti informacije o hipoteci, štednji za automobil ili dugovima, a ChatGPT pamti te podatke kako bi unapredio buduće preporuke. Funkcija omogućava analizu promena potrošnje, identifikaciju rizika i kreiranje dugoročnih planova. Ovo znači da AI može postati čuvar detaljnih finansijskih profila, što stvara potencijal za duboko narušavanje privatnosti ako dođe do curenja podataka.

Ovo je posebno korisno za one koji žele da optimizuju svoje finansijsko upravljanje, ali i za korisnike koji žele da bolje razumeju kako različite odluke utiču na njihove ciljeve i prioritete. Istovremeno, postoji realna zabrinutost da informacije koje AI pamti mogu biti iskorišćene protiv korisnika u neočekivanim situacijama.

Rizici i bezbednosna pitanja

Iako OpenAI tvrdi da je funkcija sigurna, stručnjaci upozoravaju da deljenje osetljivih finansijskih podataka nosi rizike. Ukoliko bi došlo do hakovanja ili curenja podataka, napadači bi mogli koristiti informacije za kreiranje verodostojnih phishing napada. Čak i mala greška ili propust u bezbednosti može dovesti do masovnog kompromitovanja miliona korisnika i njihovih finansija.

Profesor sa Univerziteta u Ilinoisu, Gang Wang, ističe da podaci uključeni u treniranje AI-ja mogu biti iskorišćeni na nepredviđene načine. Čak i sa sigurnosnim merama, korisnici bi trebalo da budu oprezni pri povezivanju svojih bankovnih računa sa AI servisima. Ovo dodatno pokazuje koliko je važna regulacija i nadzor nad korišćenjem ličnih finansijskih podataka u AI sistemima.

AI i finansijska privatnost u budućnosti

Nova funkcija pokazuje koliko AI tehnologije sve više ulaze u lične i finansijske sfere života. OpenAI tvrdi da je cilj da ChatGPT pomogne korisnicima da bolje upravljaju svojim finansijama, ali funkcija takođe otvara pitanja o privatnosti, regulaciji i etici korišćenja ličnih podataka u AI modelima. Ako se ne uvedu stroge mere zaštite i nadzora, ovakve funkcije mogu stvoriti novu generaciju ranjivosti za krađu identiteta i finansijske prevare.

Kako se funkcija bude širila, biće važno da kompanije obezbede transparentnost u korišćenju podataka i odgovornost u zaštiti korisnika, kako bi AI ostao alat koji podržava, a ne ugrožava, finansijsku sigurnost ljudi. Bez jasnih pravila i zakonske kontrole, postoji realna opasnost da korisnici postanu nesvesni subjekti u sistemu koji prikuplja i koristi njihove finansijske informacije.