Ilon Mask je doživeo istorijski poraz na sudu u sporu protiv kompanije OpenAI i njenog direktora. Savezna porota jednoglasno je odbacila njegovu tužbu od čak 134 milijarde dolara nakon samo nekoliko sati većanja, navodeći da je tužba predugo čekala da bude podneta.

Sudija Gonzales Rodžers potvrdila je odluku porote, naglašavajući da je Maskov pravni zahtev zastareo i da optužbe više nemaju zakonsku snagu. Ova presuda oslobađa OpenAI i njegove lidere, Sem Altmana i Grega Brokmana, od bilo kakve odgovornosti i odštete.

Zašto je Mask izgubio tužbu

Glavni razlog odbacivanja tužbe bio je vremenski zastoj - Mask je tvrdio da su Altman i Brokman promenili neprofitnu misiju OpenAI-ja u profitni model, ali je tužba podneta tek 2024. godine za događaje iz 2017. Sud je zaključio da takve optužbe nisu pravno relevantne zbog zakonskog roka.

Advokati OpenAI-ja tvrdili su da je Mask bio svestan promene poslovnog modela od samog početka i da je njegova tužba više motivisana ličnom frustracijom nego pravnim osnovom. Porota je ocenila da je postupak Mask-a imao karakter pokušaja sabotiranja konkurenta.

Posledice presude za OpenAI i industriju

Odluka suda uklanja veliku pravnu pretnju koja bi mogla uzdrmati celu AI industriju. OpenAI sada može neometano nastaviti razvoj i planove za izlazak na berzu, uz procenjenu vrednost kompanije od oko hiljadu milijardi dolara.

Sem Altman i Greg Brokman ostaju na svojim pozicijama, a planovi za profitni model i dalje su nepromenjeni. Presuda pokazuje da pravne bitke protiv velikih tehnoloških kompanija mogu biti ograničene zakonskim rokovima, čak i kada je javnost zainteresovana za sukob.

Proces i ključni argumenti

Tokom suđenja, porota je razmatrala stotine dokaza, uključujući interne mejlove, poruke i dokumente kompanije. Mask je tvrdio da je OpenAI prekršio dogovor prilikom osnivanja, dok su advokati OpenAI-ja tvrdili da su planovi o prelasku na profitni model bili transparentni od samog početka.

Sudija Gonzales Rodžers odbacila je Maskove tvrdnje, naglašavajući da porota nije našla dokaze o nezakonitim radnjama. Argument o zastarelosti tužbe bio je ključan, jer je Mask čekao previše godina pre nego što je pokrenuo pravni postupak.

Reakcije i budući potezi

Mask je najavio žalbu Apelacionom sudu Devetog okruga, tvrdeći da presuda ignoriše suštinu slučaja. Njegovi advokati pokušali su da predstave odluku kao tehničku pobedu OpenAI-ja, dok je sam Mask tvrdio da su Altman i Brokman lično profitirali.

OpenAI i Microsoft su oslobođeni odgovornosti, a presuda otvara put kompaniji ka planiranom IPO-u. Proces je pružio javnosti uvid u turbulentnu istoriju OpenAI-ja i sukob dvaju najuticajnijih ljudi u svetu veštačke inteligencije, ali sada se čini da je pravni put Mask-u zatvoren, barem u prvom stepenu.

Širi uticaj presude na tehnološku industriju

Presuda u korist OpenAI-ja šalje snažnu poruku drugim tehnološkim kompanijama i milijarderima da pravne bitke moraju biti pokrenute u zakonskim rokovima. Odluka pokazuje koliko su proceduralni aspekti, poput zastarelosti tužbe, ključni u sudskim sporovima protiv velikih tehnoloških firmi.

Ovaj slučaj takođe utiče na percepciju investitora i partnera u AI industriji. Stabilnost rukovodstva OpenAI-ja i oslobađanje od odgovornosti povećava poverenje u kompaniju i otvara put za dalja strateška partnerstva i planirani izlazak na berzu, čime se dodatno učvršćuje njen status lidera u svetu veštačke inteligencije.