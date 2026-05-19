Električni automobili u Kini postaju gotovo potrošni proizvodi, gde žestoka konkurencija i niske cene brzo obesmišljavaju starije modele. Xing Zhou iz AlixPartners ističe da kineski EV modeli zastarevaju nakon samo tri godine, slično kao pametni telefoni. Kupci praktično odbacuju vozila koja nisu najnovija, što stvara dodatni pritisak na proizvođače da stalno lansiraju nove modele.

Ogromna količina novih modela i brz razvoj automobila znači da se polovni automobili gotovo ne traže, što stvara pritisak na reciklažne sisteme i okolinu. Groblja električnih automobila sve su brojnija, a baterije u napuštenim vozilima postaju vredan izvor retkih sirovina. Ova situacija dovodi do ekoloških problema i mogućih nestašica resursa, jer reciklaža ne može da prati brz tempo proizvodnje.

Tempo razvoja i zamah tržišta

Dok evropski proizvođači razvijaju nove modele četiri do pet godina, kineske firme to čine za samo dve godine. Svake godine u Kini se lansira oko 140 novih modela električnih automobila, što znači da su trogodišnji automobili praktično zastareli. Ovo stvara osećaj stalne zastarelosti među kupcima i povećava pritisak na brze inovacije, što dodatno destabilizuje tržište.

Niske cene novih vozila čine prodaju polovnih automobila neisplativom. Primer je BYD Seagull, koji u Kini košta oko 6900 evra, dok stari modeli brzo gube tržišnu vrednost i završavaju u parkirnim grobljima. Kupci su sada fokusirani samo na nove modele, što polovni sektor čini gotovo nepostojećim i dodatno smanjuje profit proizvođača.

seagull Foto: AutoIndustriya.com/youtube

Pad cena i posledice za proizvođače

Konkurencija između više od 140 marki dovela je do pada cena kineskih EV automobila za prosečnih 23% između 2023. i 2025. godine. Proizvođači su svesni da će njihova vozila biti korišćena samo nekoliko godina, nakon čega ih treba reciklirati. Takav pad cena vrši ogroman pritisak na profitabilnost, dovodeći neke kompanije na ivicu bankrota.

Ova situacija već je dovela do bankrota prvih kineskih marki električnih automobila, ostavljajući radnike bez plata i posla. Pritisak na kompanije dodatno raste jer pokušavaju da osvoje profitabilnije evropsko tržište. Radnici i investitori suočeni su sa nesigurnošću, dok tržište i dalje funkcioniše po principu ekstremne konkurencije.

Ekološki izazovi i reciklaža

Brzi ciklus života kineskih EV vozila stvara ozbiljne izazove za reciklažu. Baterije u starim automobilima sadrže retke metale, ali proces reciklaže nije pratio brzinu prodaje, što rezultira gomilama napuštenih automobila van kineskih gradova. Zbog toga se povećava rizik od ekoloških katastrofa, kontaminacije tla i neodrživog odlaganja opasnog otpada.

Zagađenje i pritisak na urbane infrastrukture sve su veći, a reciklažne fabrike teško uspevaju da obrade ogromne količine električnih automobila koji izlaze iz upotrebe nakon samo tri do pet godina. Gradovi se suočavaju sa problemom skladištenja vozila, što postaje ozbiljan društveni i ekološki izazov.

Perspektive i budućnost kineskog tržišta

Kineske kompanije očajnički pokušavaju da se probiju na evropsko tržište, gde su marže veće i profitabilnost veća. Ubrzani razvoj i niska cena novih vozila podstiču rast, ali dugoročno pitanje opstanka brendova i ekoloških sistema ostaje nerešeno. Industrija je pod stalnim pritiskom, a potrošači su primorani da se suoče sa brzim zastarevanjem vozila i smanjenom vrednošću svojih ulaganja.

Ovaj ekstremni tempo razvoja pokazuje da kinesko tržište električnih automobila funkcioniše po principu “brzo, jeftino i zamenljivo”, što postavlja ozbiljna pitanja o održivosti i uticaju na globalnu industriju električnih vozila. Ako se trend nastavi, globalna industrija EV-a mogla bi biti suočena sa masovnim reciklažnim problemima i destabilizacijom tržišta u narednim godinama.