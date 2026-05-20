Slušaj vest

Discord je nedavno objavio da su svi njegovi glasovni i video pozivi sada zaštićeni end-to-end enkripcijom (E2EE). To znači da korisnici sada mogu razgovarati bez straha da će neko, pa čak ni sam Discord, prisluškivati njihove razgovore. Ova promena pruža dodatnu sigurnost i privatnost korisnicima koji žele da njihovi razgovori ostanu potpuno poverljivi, posebno u poslovnim i privatnim komunikacijama.

Implementacija E2EE na pozive dolazi bez potrebe da korisnici posebno aktiviraju opciju, što pojednostavljuje korišćenje i povećava pristup sigurnoj komunikaciji za sve. Iako se Stage pozivi izuzimaju zbog njihove javnije prirode, većina privatnih razgovora sada uživa u maksimalnoj zaštiti i poverljivosti.

Foto: Shutterstock

Šta je E2EE i zašto je važna

End-to-end enkripcija omogućava da samo učesnici razgovora mogu pristupiti sadržaju poruka ili poziva. Ni kompanija koja pruža servis, niti treća lica, ne mogu dešifrovati podatke, što korisnicima pruža potpuni mir i sigurnost. Na platformama bez E2EE, komunikacija može biti ranjiva na hakere ili nadzor od strane provajdera.

Za Discord, E2EE predstavlja veliki korak u jačanju privatnosti korisnika, jer video i audio komunikacija često sadrži osetljive informacije koje nisu namenjene trećim stranama. Ova enkripcija sprečava neželjeni pristup i značajno povećava poverenje u platformu među korisnicima.

Foto: Shutterstock

Tekstualne poruke ostaju nezaštićene

Ipak, Discord još uvek ne planira da uvede E2EE za tekstualne poruke. Kompanija je objasnila da mnoge funkcije aplikacije trenutno zavise od toga da tekstualna komunikacija nije end-to-end enkriptovana, pa bi njihova rekonstrukcija predstavljala veliki inženjerski izazov.

To znači da, iako su glasovni i video pozivi sada sigurni, poruke i dalje mogu biti teoretski dostupne Discordu ili trećim stranama. Za korisnike koji najčešće koriste chat, ovo ostaje potencijalna slabost i razlog za oprez prilikom deljenja osetljivih informacija.

Foto: Shutterstock

Reakcije zajednice i očekivanja

Mnogi korisnici su pozdravili E2EE za pozive, ističući da je to važan napredak u zaštiti privatnosti. Međutim, kritičari ističu da tekstualna komunikacija čini srž Discorda, te da izostanak enkripcije za poruke ostavlja platformu delimično ranjivom.

Zajednica se nada da će Discord u budućnosti razmotriti proširenje E2EE na tekstualne poruke. Iako tehnički izazovi postoje, uvođenje enkripcije za sve oblike komunikacije bi platformu učinilo jednim od najbezbednijih servisa za digitalnu komunikaciju.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za korisnike

Korisnici sada mogu koristiti glasovne i video pozive sa više poverenja, znajući da niko ne može prisluškivati njihove razgovore. Ovo je posebno važno za profesionalce, kreatore sadržaja i zajednice koje često komuniciraju putem Discord-a, jer smanjuje rizik od curenja poverljivih informacija.

Međutim, potrebno je biti oprezan prilikom slanja tekstualnih poruka, jer one i dalje nisu zaštićene E2EE. Korisnici koji žele potpunu privatnost komunikacije morali bi razmotriti dodatne metode zaštite ili sačekati buduća unapređenja platforme.