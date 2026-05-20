Mercedes-Benz razmatra mogućnost proširenja poslovanja na proizvodnju oružja, prateći sličan primer Volkswagena. Predsednik uprave, Ola Kalenijus, naglašava da bi ovaj potez mogao doprineti odbrambenim kapacitetima Evrope i unaprediti sigurnost, dok bi proizvodnja automobila ostala primarna delatnost kompanije.

Kalenijus smatra da automobilska industrija poseduje stručnost u proizvodnji “preciznih mašina visokog kvaliteta”, što je, prema njegovim rečima, direktno primenljivo i na proizvodnju vojnih sistema. Ideja je da nova linija postane prateća aktivnost, koja bi mogla generisati dodatne prihode i učvrstiti poslovnu poziciju Mercedesa u nepredvidivom globalnom okruženju.

Preciznost automobila kao prednost u vojnoj industriji

Ola Kalenijus ističe da je automobilsku industriju lako prilagoditi proizvodnji sofisticirane vojne opreme. Mercedes već doprinosi bezbednosti kroz svoje vozila, a neka od njih, poput G-Class modela, koriste se širom sveta kao vojna vozila.

Kalenijus je naglasio da bi prelazak u sektor odbrane bio logičan korak u kontekstu globalnih geopolitičkih promena. Automobilska industrija, poznata po visokim standardima kvaliteta i preciznosti, može da ispuni stroge vojne zahteve, čime bi Mercedes postao značajan igrač u evropskom odbrambenom sektoru.

Volkswagen kao prethodnik

Pre Mercedesa, Volkswagen je najavio angažman u proizvodnji vojnih transportnih vozila i delova za protivraketne sisteme poput Iron Dome. Pogon u Osnabriku mogao bi da postane centar za proizvodnju karoserija i drugih ključnih komponenti za vojnu upotrebu.

Oliver Blume, predsednik uprave Volkswagena, naglasio je da je angažman u sektoru odbrane prilika da se nadoknadi pad potražnje u tradicionalnoj automobilskoj industriji. Ova strategija istovremeno omogućava kompaniji da diversifikuje proizvodnju i osigura kontinuitet poslovanja u turbulentnom tržišnom okruženju.

Ekonomija i izazovi nemačke industrije

Nemačka automobilska industrija suočava se sa padom potražnje, zatvaranjem pogona i najavama otpuštanja hiljada radnika. Uvođenje proizvodnje oružja moglo bi biti odgovor na ekonomske izazove, dok kompanije traže nove tržišne niše.

Pored finansijskog aspekta, širenje u vojni sektor može ojačati međunarodnu poziciju nemačkih proizvođača. U kombinaciji sa postojećom ekspertizom u proizvodnji luksuznih automobila i preciznih mašina, kompanije kao Mercedes i Volkswagen žele da ostanu konkurentne i relevantne u globalnom okruženju.

Etika i reakcije javnosti

Ideja da kompanije poznate po luksuznim automobilima prelaze u proizvodnju oružja može izazvati kontroverze u javnosti i kod potrošača. Pitanja etike i odgovornosti postaju centralna tema dok industrija balansira između ekonomskih potreba i moralnih dilema.

Ipak, Mercedes i Volkswagen naglašavaju da bi proizvodnja oružja bila prateća delatnost, dok bi automobil ostao srž njihovog poslovanja. Kompanije tvrde da je cilj doprinos evropskoj sigurnosti i odbrambenim kapacitetima, ali će javnost pažljivo pratiti kako će se ova strategija razvijati u narednim godinama.