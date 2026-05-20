Pinterest, platforma poznata po inspirativnim idejama, sve češće postaje mesto organizovanih online prevara. Istraživači kompanije Bitdefender otkrili su veliki broj lažnih oglasa koji imitiraju Amazon rasprodaje i preusmeravaju korisnike na nepostojeće prodavnice.

Korisnici su meta oglasa sa neverovatnim popustima i vremenski ograničenim ponudama, poput luksuznih satova za nekoliko dolara ili profesionalnih alata po višestruko nižim cenama. Nakon klika, oni bivaju preusmereni na lažne sajtove, gde mogu izgubiti novac i podatke o platnim karticama.

„Amazon rasprodaje“ koje nisu ono što izgledaju

Prevare se uglavnom predstavljaju kao „Amazon rasprodaje“ sa popustima od 90% i više, koristeći dizajn i raspored proizvoda sličan pravim online prodavnicama. Cilj ovih kampanja je da korisnici deluju impulsivno i kupuju bez provere.

Mnogi od lažnih domena, poput kkmag.com ili quietbeauti.com, registrovani su neposredno pre pojave oglasa, što pokazuje kako prevaranti rotiraju sajtove da bi izbegli otkrivanje. Šabloni oglasa i poruka često su gotovo identični, što dodatno olakšava prevaru.

Osećaj hitnosti kao alat prevaranata

Poruke poput „POSLEDNJI DAN!! Amazon rasprodaja“ i „Vremenski ograničena ponuda!!“ koriste se kako bi stvorile psihološki pritisak na korisnike. Ova taktika ima za cilj da kupci donesu brze odluke, ne proveravajući legitimnost ponude.

Prevare se ne završavaju samo finansijskim gubitkom – neki korisnici dobiju falsifikovane proizvode ili proizvode lošeg kvaliteta, dok drugi nesvesno ustupaju lične podatke i informacije o platnim karticama napadačima.

Kako prepoznati lažne ponude

Stručnjaci savetuju korisnicima da pažljivo proveravaju domene i izbegavaju oglase sa nerealnim popustima. Ako ponuda izgleda previše dobra da bi bila stvarna, preporučuje se direktno proveravanje na zvaničnom sajtu prodavca.

Pinterest korisnici treba da budu skeptični prema porukama koje insistiraju na hitnoj kupovini i uvek da dvaput provere autentičnost oglasa. Tako se smanjuje rizik od finansijske i krađe ličnih podataka.

Pinterest više nije samo inspiracija

Dok je ranije Pinterest bio prepoznatljiv po kreativnim idejama i vizuelnom sadržaju, platforma sada postaje kanal za organizovane prevarantske mreže. Analize pokazuju da se broj lažnih oglasa konstantno povećava, a korisnici postaju sve ranjiviji.

Iako platforma radi na detekciji i uklanjanju prevara, stručnjaci upozoravaju da je odgovornost na samim korisnicima da budu oprezni, proveravaju izvore i ne nasedaju na preterane popuste i lažne promocije.