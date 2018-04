NAJLAKŠA ZARADA U SRBIJI: Za početak vam je dovoljno i 600 €

BEOGRAD - Ljude koji sanjaju da pokrenu sopstveni biznis ili im je to jedina opcija da dođu do zarade - čeka dug put od ideje do realizacije.

Većina početnika u malom biznisu trudi se da uštedi bukvalno svaki dinar dok ne vidi kako će posao da se razvija. To, veoma često podrazumeva da se oprema nabavi i iz druge ruke.

Kažu da se novac najbrže i najlakše zaradi u turizmu, a ko želi da se okuša u etno varijanti i ima pun džak para može da proba na Čeneju u blizini Novog Sada, gde se prodaje salaš. Cena je 560.000 evra, a budući vlasnik imaće na raspolaganju veliku kuću, opremljenu salu za goste, bazene i velnes centa.



Ponuda je raznovrsna, pa budući biznismeni u vojvođanskoj ponudi mogu da biraju opremu potrebnu za stočarstvo, pekare, štamparsku delatnost, preradu voća i povrća... Naravno, prednjači ponuda za poljoprivredno-prehrambenu industriju, ali ima i one namenjene auto-servisima, frizerskim salonima i mnogim drugim.



U Somboru je, na primer, na prodaji salon za automoble, plus autoservis, a cena je po dogovoru. U Apatinu se može početi biznis u proizvodnji raznih kanapa. Na prodaju je zgrada i oprema stare užare, a kapaciteti su iz 1986. godine. U selu Mramorku, kod Kovina, može se krenuti u uzgoj krava. Na prodaju je odgajalište i poslovna zgrada. Cena se može dogovoriti, a potom je potrebno i kupiti krave.



Oprema za metalski kompleks u Novom Sadu može da se pazari relativno jeftino. Univerzalni strug košta 300.000 dinara, a brusilica 400.000 dinara. Peć za kaljenje je 70.000 dinara, a za glodalicu je potrebno 100.000 dinara. Za liniju za proizvodnju testenine u Subotici treba izdvojiti pozamašnu sumu od 31.852.402 dinara, a mašina za sečenje aluminujumske folije u Vršcu prodaje se putem pogodbe.

(Kurir.rs/Tanjug Foto: Profimedia/Ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir