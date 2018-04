MIROVIĆ: Rekonstrukcija puta od Sremskih Karlovaca do Banstola gotova u narednih 5 meseci

Rekonstrukcija starog novosadskog puta do Beograda, na deonici od Sremskih Karlovaca do Banstola, biće završena u narednih pet meseci, izjavio je danas predsednik Vlade AP Vojvodine Igor Mirović i najavio planiranje brzih saobraćajnica od Novog Sada do Zrenjanina i od Zrenjanina do Beograda.

"Radi se, pre svega, državni put na delu od Banstola do Sremskih Karlovaca. Ove godine rekonstruisaće se gotovo sedam kilometara, sledeće godine, nadamo se, dodatnih 4,5 kroz same Sremske Karlovce", rekao je Mirović za RTS, ističući da je to važno za Sremske Karlovce kao opštinu sa bogatom tradicijom, ali i snažnom budućnošću.

Kako je rekao, takođe se radi na grebenskom putu od Banstola do Iriškog venca vrhom Fruške gore.

Prošle godine je obnovljeno tri kilometra, ove godine će biti obnovljeno 13, a naredne godine će se nastaviti radovi prema zapadnom kraju Fruške gore.

Mirović je poručio da je to važno za turizam, razvoj privrede i za "sve ono što Fruška gora može da bude u budućnosti" i najavio niz malih projekata koji znače, kako je rekao, buđenje Fruške gore u pravom smislu.

Govoreći o brzim saobraćajnicama od Novog Sada do Zrenjanina i od Zrenjanina do Beograda, sa po četiri trake, rekao je da se već u drugoj polovini ove godine može očekivati ugovor i najavio radove na studiji izvodljivosti i idejnom projektu.

Kako je istakao, srećna okolnost je to što na tim deonicama nema previše nerešenih imovinskih odnosa i Banat će biti povezan sa Beogradom i Novim Sadom, što je znacajno jer u Banatu ima mnogo nerazvijenih opština.

Ove godine se obeležava 170 godina od Majske skupštine, a Mirović je naglasio da su tada donete važne odluke.

Očekuje, kako je rekao, da na obeležavanje jubileja dođu najviši predstavnici Srbije, kao i patrijarh Irinej. Mirović je najavio i svečanu sednicu pokrajinske vlade i akademiju i istakao da će jubilej biti povod za neke važne odluke o Sremskim Karlovcima kao što su obnavljanje posebnog budžetskog fonda i potpuna obnova u infrastrukturnom smislu.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dragan Kadić)

Kurir

Autor: Kurir