RADNIKE ŠALJU BESPLATNO NA MORE I U BANJU DA BI IH ZADRŽALI, ALI DŽABA: Zoran ima svoju farmu i nudi platu od 60.000 dinara, besplatan smeštaj i hranu, ali niko neće da radi!

Početna plata od 60.000 dinara uz obezbeđen smeštaj i hranu, na obroncima planine, posao je koji malo koga privuče, kad vidi da je u pitanju - pastir za čuvanje ovaca.

Iako je kuća koja se nudi dovoljna za bračni par, a plata za trećinu veća od prosečne plate u Medveđi, gde se ovaj posao nudi, malo ko želi da se javi.

Vlasnik koji je postavio ovaj oglas na jednom sajtu za pretragu poslova u kome traži pastira na farmi, potvrdio je da neki poslodavci pastirima plaćaju čak i odlazak u banju ili na more. On je ponudio posao za pastira koji bi čuvao i napasao stado od 150 ovaca na planini Radan, u opštini Medveđa.

"Nezaposlenost je velika ali niko neće da radi bez obzira na uslove. Čudno ali je tako. Poznajem čoveka koji svoje radnike na farmi, pored plate koja je ista, plaća radnicima i odlazak u banju ili na more, a sve da bi ih zadržao. I pored toga dešavalo mu se da u toku noći da pobegnu i ne jave se", priča Zoran Šuković, koji traži radnika za svoju farmu.

On kaže da posao pastira uopšte nije težak, koliko je odgovoran.

"Ako polazimo od toga da je plata sasvim dobra i da nudim i ostale uslove koji su takođe odlični, više se može reći da je odgovoran nego težak posao. Ovce se neguju kao i čovek", kaže on.

Posao pastira, kaže, nije sezonski već traje 365 dana u godini.

"Pastir odmara kada ovce odmaraju, a to je leti od 12 do 15 i uveče od 20 do 6 ujutru. Ostalo vreme pastir tera ovce na ispašu, a zimi ih hrani senom i žitom koje se obezbedi u toku leta i jeseni. Za stado do 150 ovaca jedan radnik može sam da radi, a za stado veće od tog broja potrebno je od 2 do 3 pastira, odnosno radnika. Taj posao zahteva takođe i brigu o čistoći štala", objašnjava Zoran.

Da li zbog ovakvog režima rada ili nečeg drugog, danas naći pastira u Srbiji je prava retkost.

"Lično ja, a i ostali ljudi koji žele da se bave ovčarstvom imamo jedini problem. Naći radnika na farmi. Pogotovu na jugu Srbije. Ja za sada imam sreću što mi je rođeni brat napustio posao u Batajnici i došao da radi na farmi ali ima 60 godina i fizički ne može da uradi ono što se od njega očekuje", priča Šuković koji je sada, kako kaže, na prekretnici, jer bi mogao ogroman novac koji je uložio u farmu da mu propadne, a sve zbog toga što ne može da nađe radnike.

On dalje dodaje da mu se do sada još nije javio ozbiljan kandidat.

"Više mi se na oglas javljaju entuzijazisti i iz grada nego ljudi koji su sa sela. Nažalost ja ne mogu da primam avanturiste", zaključuje on.

