TERETANA, OBAVEZNA PAUZA, VOĆNI DAN, PLAĆEN SVAKI PREKOVREMENI MINUT: Evo šta očekuje buduće radnike Lidla u srbiji

Osim očekivanja da će dolazak Lidla u Srbiju imati uticaja na cene, on će se uticati i na poboljšanje položaja zaposlenih u sektoru trgovine. Radnici Lidla mogu da rade puno radno vreme ili nepotpuno, svaki minut prekovremenog rada im se plaća, radna nedelja je petodnevna, pauza obavezna, a prolaze i edukaciju na temu pravilnog držanja tela i kretanja prilikom obavljanja dnevnih zadataka, kažu u ovoj kompaniji.

foto: Reuters/Ilustracija

U Lidl Srbija trenutno radi 500 zaposlenih, a u toku je proces selekcije kandidata za zaposlenje u prodavnicama, gde su u procesu odabira 1.000 prodavaca u 18 gradova širom Srbije.

"Lidl Srbija ulaže u svoje zaposlene, konkurentne radne uslove i srdačnu radnu atmosferu. Većina naših zaposlenih prošla je višemesečnu plaćenu obuku u inostranstvu, gde su već radili na zadacima koji ih ovde očekuju. Zaposlene podržavamo da vode ispunjen život, istovremeno vrednujemo vreme koje ulažu u posao, pa se prekovremeni radni sati elektronski evidentiraju i plaćaju. U našoj kompaniji postoji posebno odeljenje u okviru sektora Ljudski resursi koje se bavi brigom o zaposlenima, a čiji je glavni cilj povećanje zadovoljstva i motivacije zaposlenih", kaže Milena Milardović, rukovodilac sektora za ljudske resurse u Lidlu Srbija.

foto: Marina Lopičić

A šta je ono što čini uslove rada zaposlenih u Lidl? Kako kaže naša sagovornica to je moderno radno okruženje u Upravnoj zgradi gde postoji bankomat i teretana, kantina sa zdravim i domaćim obrocima.

"Sreda je njihov "voćni dan" kada je kolegama na raspolaganju raznovrsno voće, kako bismo ih podstakli da zdravu užinu uvedu kao naviku. Mnogo pažnje posvećujemo i prevenciji u pogledu zdravlja a to se najviše vidi kroz naš projekat "Radi pravo – živi zdravo!" u kojem kroz niz aktivnosti obučavamo kolege na temu pravilnog držanja tela i kretanja prilikom obavljanja dnevnih zadataka u cilju prevencije njihovog zdravlja, i to sve zaposlene u direkciji, Logističkom centru i one koje će raditi u prodavnicama - kaže Milardović.

U predhodne tri godine, više od 90 odsto novozaposlenih je bilo na obukama u drugim zemljama u kojima Lidl posluje. U zavisnosti od pozicije svaki zaposleni je proveo u zemljama regiona i Evrope između dva meseca i godinu i po dana. Zanimljivo je da su se i naše kolege, buduće poslovođe pripremale za zadatke koje ih očekuju već više od godinu i po dana, radeći poslove na istim pozicijama u zemljama u okruženju. Kada govorimo o poslovima specifičnim za maloprodaju, naši standardi su bolji od tržišnog proseka. Mi nudimo petodnevnu radnu nedelju i vrednujemo vreme koje zaposleni ulažu u naš zajednički cilj. U skladu sa tim omogućili smo našim zaposlenima da vode elektronsku evidenciju radnog vremena, koja nam omogućava precizno praćenje, a samim tim i plaćanje prekovremenog rada po sistemu „svaki dodatni minut se plaća“, ističe Milardović.

foto: AP/Ilustracija

Koliko traje radni dan i Lidlu zavisi od toga da li zaposleni radi na puno ili nepuno radno vreme. Pauza je obavezna, a broj dana godišnjeg odmora je minimalno 22. Na pitanje kolika je prosečna zarada trgovca u Lidlu, naša sagovornica kaže da će plata zaposlenih u prodavnici biti bolja u odnosu na tržišni prosek.

"Lidl zaposlenima u prodavnici nudi i rad na nepuno radno vreme, što znači da zaposleni radi kraće od 40 sati nedeljno u radnoj nedelji koja traje pet dana. Zaposlenjem na nepuno radno vreme, zaposleni ostvaruje iste benefite kao i kolege na istim pozicijama čija je radna nedelja puna, od 40 sati. Tako, ovi zaposleni imaju jednak broj dana godišnjeg odmora, godina rada donosi punu godinu staža, prijavljeni su na ugovoren iznos plate za koji se uplaćuju srazmerni doprinosi i osiguranja. Prednost ovog načina rada je i to što zaposleni za adekvatnu naknadu, radi manji broj sati i ima više slobodnog vremena", ističe Milardović.

foto: Reuters/Ilustracija

Lidl u velikom broju zemalja u kojima posluje primenjuje ovaj princip angažmana, koji kompaniji omogućava bolju organizaciju rada, a zaposlenima daje fleksibilnost uz konkurentnu naknadu, jer je sat rada u Lidlu bolje plaćen od tržišnog proseka u ovoj industriji. Brze kase su trend u trgovinama, smatra se da će one zameniti radnike, u Lidl kažu da u njihovim planovima za sada nije poslovanje sa kasama za samousluživanje.

foto: Marina Lopičić

"Veoma cenimo direktan kontakt sa našim potrošačima i smatramo da će uz pomoć naših zaposlenih na kasi, potrošači biti u mogućnosti da svoju kupovinu u Lidl prodavnicama obave brzo i jednostavno", zaključuje Milena Milardović, rukovodilac sektora za ljudske resurse u Lidlu Srbija.

(Kurir.rs/Blic biznis/Danijela Nišavić/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir