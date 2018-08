SRBI UPRTE CEGERE, PA U NABAVKU PO REGIONU: Solun i Segedin najisplativije destinacije! Negde po gorivo, negde po hranu, evo kakve su cene

Avgust je verovatno jedini mesec u kome se u Solunu srpski mnogo češće čuje u buticima, nego na Zejtinliku. Popusti koji su u Grčkoj počeli sredinom jula polako dostižu svoj zenit, a jedna grupa srpskih turista na njih naročito kidiše.

Reč je o roditeljima čiji klinci uskoro kreću u školu, te su im potrebne nove trenerke, majce i "jakne za prelazni period", a onda i patike, sjajne za fizičko, koje tamo nalaze i za po tri evra. Šoping u Solunu jedan je od ex-yu običaja koji se i dan-danas zadržao. Srbi tu pazare kako u znanim buticima "brze mode", tako i brendove kod koji je odnos cene i kvaliteta više uravnotežen.

"Ovde vredi doći ako ste već bili na moru, pa prolazite kroz Solun ili ako ste, na primer, iz Niša i južnijih delova naše zemlje. Šoping tura iz Niša košta oko 20 evra, što ćete "prebiti" za dva, tri artikla, ali mojoj sestri iz Beograda se ne isplati, jer samo put mora plati preko 50 evra", komentariše Sanja iz Niške banje.

SEGEDIN - SRPSKA ŠOPING MEKA

Stanovnici Beograda i severnije zato se odlučuju za Segedin, i to autobusom na manju kupovinu. Šoping ture, koje se organizuju svake subote i koštaju oko 1.500 dinara, itekako se isplate kupoholičarkama.

- Ove zime sam u Segedinu na sniženju kupila kaputić u radnji koja postoji i kod nas, ali ovaj model do tada nisam videla. Cena je bila 30 evra, no pošto je bio malo rašiven po šavu, dali su mi ga za 25. Tek krajem januara se taj kaput pojavio u Beogradu. Bila sam šokirana! Kao cena 7.500 dinara, ali na "ekstra sniženju" 5.800! I devojke kupuju kao sumanute", požalila se Dunja.

Šoping u Mađarskoj je privlačan pre svega zbog povraćaja poreza (AFA), za koji se potvrda uzima na granici, što ipak organizatori bus-šoping tura nisu spremni da čekaju. Zato je za veću kupovinu ili povraćaj novca potrebno ići kolima.

Da tamo kupuju hranu isplati se stanovnicima Subotice i okoline, jer razlika u ceni prehrambenih proizvoda kod njih i nas nije drastična. Ipak za račun preko 180 evra povraćaj PDV-a (AFA) je 18 odsto (oko 32 evra ili 3.700 dinara), te se u toj razlici "prebije" za gorivo i vinjete koje ne mogu da se kupe za manje od 10 dana i koštaju 2.975 forinti ili oko 1.000 dinara.

"U Mađarsku idemo kolima samo za veće kupovine, otprilike jednom godišnje. Višestruko se isplati. Povraćaj na tehniku je 27 odsto, a ionako je kod njih za manje pare dobijete bolji proizvod. Naravno, ako vam se za vreme garancije aparat pokvari, ne možete da zovete njihov servis, ali izačunali smo da nam je sa gorivom i ručkom u džepu ipak ostane oko trista evra", napisala je Milica iz Beograda i dodala da se naročito isplati kupovati obuću mađarske proizvodnje.

Na bebi opremu ušteda je bila još i veća.

"Sve smo kupili tamo, kolica, krevetac, sedište za kola. Uzeli smo formular za povraćaj AFA i iduće godine u istoj prodavnici dobili oko 160 evra "budžeta" za biciklu, igračke i druge stvari. Za vrlo male pare nađe se i vansezonska odeća", dodala je ona.

Mnogi preprodavci su se uverili u ovu isplativost, naročito kada je elektronika u pitanju. Neki od njih vam televizore, koji ovde koštaju oko 900 evra, donose na kućnu adresu za oko 600 evra. Naravno, ovo je neoporezovana kupovina, a ako se uređaj pokvari, prepušteni ste sami sebi.

SRPSKI CEGERI OD RUMUNIJE OD BOSNE

Bačka Palanka, Šid i Odžaci, sa druge strane, elektroniku pazare u Slavoniji. Do Osijeka im treba oko sat vremena, cene su od 10 do 20 odsto niže nego kod nas, a povraćaj poreza je 25 odsto. Vinjete za Hrvatsku koštaju osam evra za nedelju dana, za vozilo do 3.5 tone, ali im se i uz tu cifru, i uz gorivo i dalje isplati.

Cene kod nas i u Rumuniji su prilično slične, te se odlazak kolima više ne isplati. Sa druge strane, pri odlasku na jednodnevni izlet u Temišvar (od 1.200 do 2.000 dinara), uštedi se na gorivu i vinjetama, te ko stigne da se provrzma po "Juliusu" možda nešto povoljno i nađe.

Od Loznice do Priboja mnogima se i ne sećaju kada su poslednji put u našoj zemlji sratili na benzinsku pumpu. U Zvornik se ide po gorivo i pneumatike, ali i po duvan i kafu. U odnosu na naše cene, gorivo je u Makedoniji džabe, te ni južno od Vranja ne žale da za njega pređu granicu.

