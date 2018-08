POČELI PREGOVORI O MINIMALCU: Sindikati traže povećanje 15 do 20 odsto, poslodavci nude šest

Radna grupa Socijalno-ekonomskog saveta započela je danas pregovore o minimalnoj ceni rada za narednu godinu, a sindikati traže povećanje od 15 do 20 odsto dok poslodavci nude povišiccu od šest do sedam odsto.

Predsednik sindikata "Nezavisnost" Zoran Stojiljković rekao je za Betu "da bi bilo prirodno i sa pozicije angažmana sindikata tražiti da niko ne radi za platu manju od 300 evra, odnosno oko 36.000 dinara".

Ove godine minimalna cena rada po satu iznosi 143 dinara, a minimalna zarada oko 24.800 dinara.

"Minimalna korpa namirnica košta 36.000 i koliko je to minimalno govori podatak da u nju ulazi osmina čokolade", rekao je Stojiljković.

Dodao je da će zahtev tog sindikata o povećanju minimalne zarade verovatno teško biti realizovan, ali da se neće odstupiti od toga da povišica bude 15 do 20 odsto, odnosno na oko 30.000 dinara.

On je rekao da je minimalac "iznudjeno zlo i neka vrsta zaštitne cene rada", jer za tu platu radi oko 330.000 radnika, što je petina od ukupnog broja zaposlenih.

Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihajlović rekao je za Betu da se i taj sindikat zalaže za to da minimalna zarada treba da iznosi 36.000 dinara.

"Donja granica je da minimalna zarada treba da iznosi bar 80 odsto minimalne potrošačke korpe što bi bilo povećanje od oko 17 odsto, a zarada bi u tom slučaju iznosila oko 29.000 dinara", rekao je Mihajlović.

Počasni predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković istakao je da je stav poslodavaca uvek bio da povećanje može biti srazmerno rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) i inflacije.

"Ako se ove godine ostvari rast BDP od 4,5 odsto, uz inflaciju od 1,5 do dva odsto, to znači da minimalac može da poraste od šest do 6,5 odsto, odnosno za oko 10 dinara i po satu iznosi 153 dinara.

"Svako veće povećanje od toga nije moguće bez neke kompenzacije, a prva medju njima mogla bi biti smanjenje poreza na plate koji sada iznose od 63 odsto do 67 odsto", rekao je Atanacković.

Dodao je da bi poslodavci u slučaju većeg povećanja minimalca od šest, ili 6,5 odsto, što ne bi bilo logično, izgubili motiv za investicijama.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir