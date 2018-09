VUČIĆ UZVRATIO KRITIČARIMA PRODAJE PKB: Ako mislite da je niska cena, pa što ga vi onda niste kupili?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uzvratio je danas kritičarima, koji kažu da je PKB privatizovan za male pare, pitanjem zašto ga onda nisu oni kupili.

"Što se bunite? Kažete - niska je cena. Što niste kupili vi, pošto ste uspešni biznismeni. Prodavali ste maglu da ste prodavali žvake, a onda smo videli da ste se obogatili za vreme vlasti. Što niste kupili PKB, bila je otvorena tenderska procedura", upitao je Vučić kritičare.

Rekao je da na ta pitanja nema odgovora, jer oni lažu: "Mislite da ne bi kupili ovi naši, Miško, Kole, Karić...Svi bi, ali moraju da se daju pare, a ne kao ranije - da daju milion ili dva predsedniku opštine ili nekom drugom da bi platili 50 umesto 200 miliona", istakao je Vučić.

On je rekao da u slučaju PKB novi vlasnik mora dodatno da plati milione za krave, pa na to ima obavezu investicije od 30 miliona, uz raskidnu klauzulu.

"Tu nema igre, država danas traži stvarne pare za svoj narod, a ne da ministri trpaju sebi u džepove, kao što su radili sa Agrobankom, Privrednom bankom i svim ostalima", objasnio je Vučić.

Privredni sistem Srbije 90-tih je urušavan, ali je, ističe, 2000-tih uništen, jer nije bilo kao sada da država traži "prave pare" za građane.

"Ne postoji nijedno mesto u Srbiji gde ranije vlasti nisu uništile privredu i fabrike. U Nišu, uz otpuštanje ljudi, nijedna duvanska industrija nije ostala", ukazao je i dodao da su njegovi politički prethodnici uništavali preduzeća i privredu kako bi oni bili povlašćeni.

Najavio je da će u Nišu boraviti 28. i 29.septembra, gde će otvoriti dve fabrike Cumtobel i Imi, a uveren je da će neki mediji pisati samo o tome kako zbog njega osvetljavaju i čiste grad.

Ukazao je da je za šest ili sedam fabrika samo u Nišu postavio kamen temeljac ili otvorio fabrike.

"Možete da me mrzite, ali to je ono što piše na semaforu", podvukao je Vučić, zapitavši da li je možda neko drugi, ili on, doveo Džonson elektrik ili Leoni.

"Biće još mnogo investitora, zato je važno da čuvamo mir i stabilnost", naglasio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir