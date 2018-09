VUČIĆ O SPORAZUMU BEOGRADA I PRIŠTINE: Bez sveobuhvatnog paketa to nije moguće, jer Srbija to neće!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da sporazum Beograda i Prištine nije moguć bez sveobuhvatnog paketa.

"Nisam optimista po pitanju sporazuma. Ako mislite da je sporazum moguć bez sveobuhvatnog paketa, bez dodatne ekonomske pomoći Srbiji, dramatično bržeg rasta u svakom pogledu u Srbiji i sveobuhvatnog paketa koji bi se ticao naše budućnosti, pa ne pada mi na pamet da vam to kažem", rekao je Vučić na konferenciji za novinare.

On je dodao da misli da je Srbija dobro postavila svoju platformu. ; "Pre svega je važan interes našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Da li je to realno, ne bih rekao, da li je realno bez sveobuhvatnog paketa, nemoguće je, jer Srbija to neće", rekao je Vučić.

Pre nekoliko dana u intervjuu agenciji Rojters Vučić je rekao da je za sporazum neophodno da Srbija dobije jasne garancije za ulazak u Evropsku uniju.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir