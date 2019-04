MIHAJLOVIĆEVA: Pre leta puštamo auto-puteve kroz Grdelicu i od Obrenovca do Preljine

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je danas da će pre leta biti pušten u saobraćaj auto-put na Koridoru 10 kroz Grdeličku klisuru i na Koridoru 11 od Obrenovca do Preljine, i najavila potpisivanje novih ugovora i izgradnju tri nova auto-puta.

"Grdelička klisura je najteže gradilište u Evropi, na kojem 2014. nije bilo nijednog metra asfalta. Krajem prošle godine imali smo radove na još nekoliko tačaka, a sada su te deonice u potpunosti asfaltirane i biće spremne za saobraćaj za letnju turističku sezonu", rekla je Mihajlović za RTS.

Ona je dodala da Koridor 10 mnogo znači za Srbiju, pre svega zbog tranzitnog saobraćaja, jer je pre nekoliko godina bilo 34 miliona automobila, prošle godine oko 58 miliona, a ove se očekuje najmanje 60 miliona.

Prethodne četiri godine, po rečima ministarke, asfaltirano je više od 300 kilometara autoputeva, a među njima su i deonice na Koridoru 11, ka Crnoj Gori.

foto: Beta/Slobodan Miljevic

"Pre leta pustićemo u saobraćaj deonice od Obrenovca do Preljine, a do kraja godine biće završena i deonica Surčin-Obrenovac, što znači da ćemo imati 120 kilometara autoputa na Koridoru 11. To nije važno samo zbog povezivanja, nego i zbog bezbednosti saobraćaja, jer će postojati alternativa Ibarskoj magistrali", navela je Mihajlović.

Ona je rekla da će na predstojećem Samitu šefova vlada Kine i 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope u Dubrovniku, biti potpisani novi memorandumi o saradnji sa Kinom u oblasti infrastrukture.

"Potpisaćemo memorandum za deonicu Novi Beograd-Surčin, čija je izgradnja vredna oko 70 miliona evra. Ove godine očekujemo potpisivanje komercijalnog ugovora za tu deonicu, a u narednoj da počnemo radove. Takođe će biti potpisan i memorandum za deonicu Požega-Boljare, za koju je procenjena vrednost radova izmedju 1,5 milijardi evra i dve milijarde evra", rekla je Mihajlović.

Ona je istakla da se završetkom izgradnje Koridora 10 jedan ciklus završava, a da ove godine kreće novi investicioni ciklus u infrastrukturi, u okviru kojeg će se graditi tri nova auto-puta.

"Na gradilištu auto-puta Preljina-Požega izvodjač već pravi svoj kamp i uskoro kreću radovi. U junu očekujemo početak izgradnje prve deonice auto-puta Beograd-Sarajevo, od Sremske Rače do Kuzmina, kao i Moravskog koridora, odnosno auto-puta Pojate-Preljina", rekla je Mihajlović.

Upitana za probleme u vezi sa radom Katastra, ona je kazala da je obaveštena o odluci da se štrajk prekida, i dodala da će država sprovesti određene mere kako bi se otklonili problemi u radu Katastra.

"Ako u Srbiji imamo i elektronsku dozvolu, i delom već funkcioniše elektronski katastar, onda je nedopustivo da gradjani budu maltretirani i da ne mogu da završe posao u Katastru. Nije sporno da neko iskoristi pravo na štrajk, ali minimum procesa rada mora da se poštuje", rekla je Mihajlović i dodala da je njeno ministarstvo uvelo upravni nadzor nad radom Republičkog geodetskog zavoda i obišlo odeljenja Katastra u nekoliko gradova u Srbiji.

(Kurir.rs/Beta)

