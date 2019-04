NAŠE DEVOJKE RAZBIJAJU INFORMATIKU Brnabić: Srbija lider u Evropi po broju devojaka u IT sektoru

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je Srbija lider u Evropi po broju devojaka u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), i da će zemljama EU biti potrebne decenije da je dostignu.

Brnabić je na skupu u Beogradu povodom Međunarodnog dana devojaka u IKT-u, kazala da su one budućnost Srbije i najveći potencijal koji zemlja ima i da je važno da im država obezbedi adekvatno obrazovanje, karijeru i uslove za život kako bi ostale u Srbiji.

"Naša pamet, naša snaga i naše obrazovanje su toliko jaki da će Srbija uskoro moći da postane i lider u celom svetu u IKT sektoru", rekla je Brnabić.

Ona je navela da žene čine 60 odsto zaposlenih u Kancelariji Vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

"Vlada ima dva osnovna prioriteta, a to su digitalizacija i obrazovanje. Danas živimo u jednom zanimljivom vremenu, u vremenu četvrte industrijske revolucije koja će promeniti svet na isti način kao što su to učinile i prethodne, samo što će ova revolucija to učiniti mnogo brže", kazala je premijerka.

Brnabić je ocenila da "Srbija u ovom trenutku ima šansu za to da se promeni" i

da postane jača, lepša, uspešnija, srećnija zemlja koja će biti pravi dom svojim gradjanima.

"Četvrta industrijska revolucija pruža priliku malim zemljama kao što je Srbija da, ako su nešto propustile u svom razvoju ili to nisu učinile dovoljno brzo, sada to nadoknade. Zato toliko ulažemo u obrazovanje, jer je ono preduslov svega toga", rekla je premijerka.

Prema njenim rečima, u Srbiji se radi na uvođenju bržeg bežičnog interneta u školama, uvođenju digitalnih udžbenika, kao i programiranja kao obaveznog predmeta u osnovnim školama.

"U ovoj školskoj godini smo čak pet puta povećali broj specijalizovanih IT odeljenja u školama u Srbiji. Trenutno postoji 44 takvih odeljenja u 36 gimnazija", navela je Brnabić.

Premijerka je rekla i da je iz državnog budžeta izdvojeno 100 miliona evra za ulaganje u infrastrukturu IT sektora i naučno-tehnološke parkove.

Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić navela je da devojke čine 56 odsto studentske populacije u Srbiji, ali da i na studijama matematike, sa 55 odsto, one čine većinu.

"U okviru studija informatike imamo 26 odsto devojaka, a u studijama inženjerstva ih je 36 odsto. Kada je reč o bavljenju IT profesijom, učešće devojaka je od 15 do 20 odsto", ukazala je ona.

Po njenim rečima, ti procenti su u Evropi još niži. "Ovo je oblast u kojoj smo mi daleko ispred zemalja EU u kojima samo 17 odsto IT stručnjaka čine žene", rekla je Matić.

Ona je navela da postoje predviđanja da će se rodni balans u Srbiji uspostaviti 2050. i pozvala devojke u IKT sektoru da pomognu da to bude ranije. "Potrebno je da ukažemo na postojanje rodnog jaza u ovom sektoru i da radimo na prevazilaženju rodnih razlika i nejednakosti u digitalnom svetu", ocenila je Matić.

