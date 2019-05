MIHAJLOVIĆEVA: Koridor 10 pokazao značaj infrastrukture za Srbiju

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je ponosna što je završen Koridor 10, ističući da iza toga stoji veliki rad ministarstva i nje lično.

"Kada sam počela da vodim ovaj resor, infrastruktura je često bila tema viceva i gotovo sprdnje. Pričalo se da li je nešto pre roka ili posle roka i to je rezultat rada mojih prethodnika. Najviše što sam mogla trudila sam se da promenim tu sliku", rekla je Mihajlovićeva za nedeljnu "Politiku".

Ona ističe da je želela da ljudi shvate da je infrastruktura važna kao policija, vojska i kao bilo koji drugi resor, da je možda i najvažnija zato što pokreće privredu, povezuje nas unutar zemlje i sa svetom i omogućava kompanijama da rade.

Mihajlovićeva je prvi put govorila o tome šta se dešavalo van gradilišta Koridora 10 i kakvi su sve problemi morali da se rešavaju da bi se završila poslednja deonicu kroz Grdeličku klisuru.

"Pritiskali smo izvođače da rade svoj posao, imali smo sastanke s njima od jutra do večeri. Tamo gde su postojale dileme uskakali smo kao ministarstvo i donosili određene odluke da bi se stvari zavržavale. Tu je bilo javašluka...Bilo je svađa, bacanja papira, jurnjave sa vlasnicima kompanija koje ništa nisu uradile. Ja znam svaki korak koji je urađen u Grdeličkoj klisuri, znam gde je prvi metar asfalta stavljen, znam svaki metar tunela...Bilo je situacija gde su se ljudi izmicali i nisu želeli da donose određene odluke, nije im bilo prijatno i nisu bili preterano srećni što smo prisutni i u Grdeličkoj klisuri i što ih kontrolišemo. Ali sada sam sigurna da je to bio jedini put da se neke stvari završe", navela je Mihajlovićeva.

Ona je napomenula da mnogi misle da ministarstvo u velikim infrastrukturnim poslovima stoji sa strane, ali je dodala da to ne izgleda tako.

"Kritikovali su me što sam odlazila na gradilište, što sam spavala u Grdelici, što sam ukazivala na propuste. Komentarisali su da li nosim beli ili roze šlem, da li se on slaže sa garderobom ili ne. Svačega je bilo. Ali da sve to nisam tako radila, sigurna sam auto-put kroz Gredeličku klisuru ne bismo završili onako kako smo planirali, da pre turističke sezone bude pušten u saobraćaj. Žalila sam se i rekla evo mogu i u lakovanim cipelama da je otvorim. Ali smo mi mnogo pari cipela potrošili da bi to bilo tako", istakla je Mihajlovićeva.

Ona je dodala da su njeni saradnici bukvalno živeli u Grdeličkoj klisuri jer je to bio jedini način da znaju šta se stvarno dešava kako bi istog trenutka mogli da reaguju.

Potpredsednica vlade kaže da još nema tačne računice koliko ukupno košta auto-put kroz Grdeličku klisru, dodaje da je projektovani iznos bio 240 miliona evra, ali da očekuje da kranji iznos bude veći od 350 miliona evra.

Navodi da Koridor 10 treba da bude škola, posebno južni krak, da se vidi kako neki projekti izmaknu kada se tako dugo rade i da neke stvari više ne ponavljamo.

"Nema početka gradnje dok se ne pripremi kompletna dokumentacija i ne završi eksproprijacija. Gubili smo vreme i novac na preprojektovanje. Postoje projektna rešenja u nekim delovima kosina koja ne znam zašto su kao takva bila odobrena. To ne kažem ja, to kaže struka. Suštinski to je dovelo do povećanja vremena i troškova", rekla je Mihajlovićeva.

Govoreći o novim projektima, Mihajlovićeva je rekla da o tom projektu pregovora sa američkom kompanijom "Behtel", a o finansiranju sa američkim i britanskim bankama.

Cena ovog autoputa je 800 miliona evra i nisu tačne informacije da je cena ovog auto-puta mogla da bude jeftinija.

foto: Ana Paunković

"Bilo je ministara što su izlazili i pričali sve i svašta, jedan od njih je imao običaj da kaže mi ćemo to da završimo za godinu i koštaće 500, 600, 700 miliona videćemo koliko. Niko nije potvrdio te cene, ni Kinezi ni Amerikanci. U to vreme oni su pričali samo autoputu. Mi smo posle onoga što smo preživeli 2014. zbog poplava izmenili zakone i moramo da uradimo i zaštitu od poplava. Ali tu uvek ide i ona politička priča dajemo Amerikancima da grade, a oni su nas bombardovali", kaže ona.

Kako ističe ministarka, u Srbiji grade Rusi, Azerbejdžanci, Kinezi.

"Tu su EIB, EBRD, Svetka banka. Infrastruktura nije samo infrastruktura, ona jeste i politika. 'Behtel' je jedna od najboljih svetskih kompanija. Oni imaju drugačiji način rada i dobro je da to postoji i dobro je da ljudi ovde uče", ističe Zorana Mihajlović.

"Što više gradimo međunarodnih koridora sa najvećim svetskim kompanijama, mi smo politički stabilniji i u bilo kom nekom budućem političkom problemu drugačije se gleda na nas", zaključila je Mihajlovićeva.

(Kurir.rs/Tanjug)

