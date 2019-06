VUČIĆ: Sve više investitora želi da ulaže u Srbiju

Srbija je objavila ponudu evroobveznica i na svoju ponuđenu milijardu evra obveznica dobila ponudu od 6,2 milijarde od potencijalnih finansijskih investitora što pokazuje koliko su investitori, kako evropski, tako i američki, zainteresovani za naše finansijsko tržište, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je gostujući na TV Pink rekao da je Srbija dobila kamatu na desetogodišnje kredite od 1, 65 odsto.

"Mi smo bili najsrećniji kada uz pomoć kineske države dobijemo dva posto, a ovo govori koliko je Srbija stabilna i to je strašno veliki i važan signal za sve investitore i ne postoji bolji signal koji možete poslati investitorima. To znači da ćemo imati više investicija i da je Srbija ne samo sigurna, već predvidiva ekonomija", rekao je predsednik.

Govoreći o tome šta to znači za građane on je rekao da će se kamate plaćati nekoliko miliona evra manje na godišnjem nivou, a na deset godina to će biti 80 miliona evra ušteđenih na ovaj način.

On je naveo da se Srbija u vreme DOS, vlasti Đilasa, Jeremića i ostalih zaduživala po kamatnim stopama i do 7, 5 odsto na dugoročne kredite na 10 godina.

Na sajtu Ministarstva finansija juče je objavljena neobavezujuća namera države za prevremeni otkup dela ranije izdatih evroobveznica denominovanih u dolarima, a koji će biti finansiran emisijom nove evroobveznice denominovane u evrima.

Navedeno je da je ovo prvi put od 2013. godine da Srbija razmatra uključivanje na međunarodno tržište kapitala, ali ne kako bi se zadužila za budžetske svrhe već kako bi iskoristila prednosti trenutnih uslova na međunarodnom finansijskom tržištu za refinansiranje skupljeg duga emisijom evro-denominovane obveznice po istorijski niskoj kamatnoj stopi.

