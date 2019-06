PREDSEDNIK VUČIĆ UŽIVO U JUTARNJEM: Albanci nisu spremni da razgovaraju, 99 odsto sastanka neće biti u Parizu! Za krađu testova iz matematike nije kriv jedan čovek već stotinu njih! Biće promena u SNS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u jutarnjem programu gde govori o aktuelnim temama, pozicije Beograda u pregovorima sa Prištinom, ekonomiji, promenama u SNS...

Predsednik se osvrnuo na ruske i američke ambasadore koji će doći u Beograd.

"Budući ruski ambasador jeste bio deo trojke koja je pokušavala da rešava stvari na Kosovu i čovek od poverenja i blizak Putinu. Mi sa jednim i sa drugim moramo da budemo u dobrim odnosima i da gledamo da svoje interese, štitimo svoju zemlju", rekao je predsednik.

Vučić je rekao da postoji deo ljudi da kada uđu na vrata određene ambasade, da će ih čuvati, nekoga CIA, nekoga ruska Duma...

"Neki smatraju da ako se zamere nekoj ambasadi da neće moći da dođu na vlast", rekao je on.

Predsednik je potom rekao da sa 99 posto sigurnosti sastanka u Parizu neće biti. On je rekao da Albanci nisu spremni da razgovaraju, Srbija je spremna da nastavi sa dijalogom, ali takse moraju biti ukinute.

Predsednik je rekao da više nikoga ne interesuju brojevi, ni koliko novih bolnica i kliničkih centara, auto-puteva imamo.

"Morate da lažete i ne smete da izgovorite čuvenu srpsku sintagmu ne znam", dodao je on.

O ekonomiji

Predsednik je rekao da je Srbija juče dobila 1,65 odsto kamate na desetogodišnje kredite što će dovesti nove investitore u zemlju.

"To je strašno važan signal za investitore i da ćemo imati sve više investicija. Ne samo da smo sigurna ekonomija, već su uvereni u uspeh Srbije. To pokazuje da nam je finansijski sistem stabilan. I to znači da ćemo uštedeti na kamati", rekao je Vučić dodavši da danas ima sastanak sa Florijanom Hanom koji je pomogao da se dovode MTU.

"Ovo je nešto o čemu smo mogli da sanjamo, ovo je neverovatan uspeh kojem se radujem. To će ući u istoriju i udžbenike, voleo to neko ili ne", rekao je predsednik.

On je rekao da ove godine očekuje dalji rast Srbije na Duing biznis svetskoj listi.



"Imaćemo i bolje rezultate, fabrike neće moči fizički da obuđu koliko ćemo ih izgraditi. Najgori kredit nam je 2021. godine i daćemo sve od sebe da građani to ne osete", dodao je on.

O maloj maturi

"Neko je u nadležnim državnim organima trebao da vodi računa o tome. Nije samo jedan čovek kriv, krivo je stotinu ljudi jer su se ti testovi širili dalje.Videli smo nešto što me je zabrinulo, ne brinem ja za proteste dece, zabrinula me je podrška dela akademske javnosti u tim zahtevima. Zabrinulo me je to da postoje političari i deo akademske javnosti koji hvale deo da im se ukine mala matura", rekao je predsednik.

"A šta hoćete, da uništimo znanje, da dođe neko i da vam kaže da hoće platu a neće da radi. Šta je sledeći zahtev posle toga, a tek kada se pojave političari koji kažu deca znaju šta hoće. Kod nas je taj problem je taj da moramo da menjamo sebe i da radimo više, a ne da čekamo da nam nešto padne sa neba", rekao je on.

O Srpskoj naprednoj stranci

Predsednik je rekao da voli da u Srbiji postoje bogate ljude, ali samo da se oni ne bogate na "državnoj grbači".

"Neću da se pretvorimo u DOS-ovske stranke, SNS je uradio mnogo za ovaj narod. Neću da se pretvorimo u one koji su živeli samo da bi pljačkali, a ništa za ovu zemlju nisu uradili", rekao je on i dodao da prezire lažnu elitu.

"Neću da se odvajamo od naroda, hoću da budem deo naroda. Hoću da čujem šta narod misli, šta mu smeta, šta im treba", rekao je on i najavio promene u SNS od leta.

Predsednik je rekao da Srbija pomaže svuda gde može.

"Sa druge strane naša ekomonija ide strahovitom brzinom napred i to su stvari koje će ući u istoriju. Mi moramo da govorimo o ovim uspesima da bi ljudi mogli da sagledaju te stvari. Na društvenim mrežama su nas optuživali za ubistvo Olivera Ivanovića, to je bolesno, nema na šta nisu spremni. Oni žive u devedesetim, moraju da naprave priče o braći, eto i Ana Brnabić i Siniša mali imaju brata. Što ih više uhvatite u lažima, to će više da lažu", rekao je Vučić.

O opoziciji

Predsednik Srbije je govoreći o opoziciji, istakao da je sit toga da se bori za Srbiju, a da samoprozvana elita piča da ništa ne radi.

"Sit sam ljudi toga da se borim za zemlju, a onda će da ti prete da hoće da ti skidaju glavu. Ja im na te grdne batine koje prete, ja kažem ljudi ajd pošto vas znam uradite to što pre, ali ne uplićite druge ljude, dajte da ja dobijem te grdne batine. Ali zato što znaju kakvi su slabići, oni govore da ja njima pretim", rekao je Vučić.

"Danas je stopa apsolutnog siromaštva dvostruko niža nego što je bila u vreme ovih politista i mnogo pametnih ljudi koji su rešavali sve probleme ne obraćajući se običnom svetu. Tada smo imali veći broj siromašnih ljudi, a danas ljudi žive bolje i tek dolaze povećanje plata i penzija", dodao je predsednik.

"Rezultat njihove politike je da smo dobili nezavnisno Kosovo i Crnu Goru, uništili su nam fabrike. Ali to nije važno, oni su elita, oni će da sklope ruke i govore tiho da deluju pametnije. Kod mene je 200, 300 hiljada ljudi dobil posao, nisam puštao ni silovatelje na slobodu, a nisam dobio ni 500 a ni 5 miliona evra. Moj problem je što ja lažnu elitu prezirem i njih se ne plašim i to je moj problem", rekao je predsednik.

"Da biste predali nekome vlast, neko mora da vas pobedi, a oni su svetlosnim miljama daleko od toga. Oni hoće da stvore atmosferu da postoje dve Srbije. Ja za razliku od njih priznajem demokratsku volju naroda", rekao je on.

"Kada krenete protiv nekoga da vodite kampanju onda tome kraja nema i time se oni služe. Svakoga dana pokazujem kakvi su oni lažovi i neka ljudi vide. Ja ću otići, oni me neće pobediti i neće biti ni blizu da me pobede. Ne zbog toga što je sve idealno u zemlji, ali rezultati naši i rezultati su toliko dijametralni da ne postoji trik da to možete predstaviti na drugačiji način. Jedino mogu grdne batine da dobijem ako se njih petorica odluče da to urade", rekao je on.

