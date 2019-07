SMEDEREVO - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je danas da je prosečna plata za maj iznosila 55.380 dinara, odnosno 470 evra.

Vučić je istakao da je ovo prvi put da je prosečna plata dostigla 470 evra.

- Sada pitam one koji su govorili da neće pre kraja godine prosečna plata biti 500 evra šta kažu. Biće ona i preko toga. To su dobre vesti. Sve ide na bolje, naglasio je on.

Vučić je ponovio da nastojimo da po pitanju prosečne plate "pobegnemo"

Bugarima i pređemo Crnu Goru.

(Kurir.rs/RTS)

