KURIR TV VUČIĆ POLOŽIO KAMEN - TEMELJAC ZA NOVO POSTROJENJE U SMEDEREVU: Za mene je ovo veliki dan, moj posao je bio da se borim za ovaj projekat! Pozvaću ponovo predsednika Sija da poseti Smederevo i vidi zahvalnost ovih ljudi

"Za nas je ovo veliki i važan dan jer je 120 miliona dolara ogroman novac koji mi ne bismo imali, imamo ga jer smo našli prijatelje. Više od 5000 ljudi radi u Železari. Početak nove i drugačije budućnosti za Srbiju. Kinezi se ponose saradnjom sa Srbijom, 120 miliona dolara znači da će nastaviti da ulažu i da ćemo imati najsavremenije fabrike koje idu u korak sa svetom. Železara je pitanje cele Srbije, postala je fabrika kojom se ponosimo i koja najviše izvozi. Živela NR Kina, živela Srbija!" - predsednik Vučić na ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju novog postrojenja Aglomeracije kompanije HBIS GROUP Serbia.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jul 24, 2019 at 2:53am PDT