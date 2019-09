MLADI SE VRAĆAJU UZGOJU STARIH SORTI: Sve više se odlučuju na uzgoj mušmule

Vreme je vraćanju uzgoju starih sorti biljaka i rasa životinja. Međutim, koja je to sorta, koja nema samo sentimentalnu vrednost, već može doneti profit uzgajivačima?

Lake za uzgoj, a na pijaci kupci vrlo brzo isprazne gajbice na tezgama, pa se čini da je mušmula vrlo privlačna za poljoprivredni biznis. Prošle godina cena za kilogram kretala se oko 120 dinara.

Međutim, iako voće koje ima najveći areal rasprostranjenosti, mušmula nije u velikoj meri zastupljena u voćarskoj proizvodnji srpskih proizvođača. Ipak, postoje i mladi poljoprivrednici koji pored vinograda, zasada šljiva, breskvi gaje i mušmule.

Mladi poljoprivrednik Ilija Stanković uzgaja mušmule na 35 ari, uglavnom domaću krupnu sortu. U svom zasadu ima kombinaciju mlađeg i starijeg zasada, pa prinosi iz godine u godinu variraju i kreću se od 2,5 do 3 tone na ovoj uzgajanoj površini.

"Mušmule, kao i ostalo voće prodajem na pijaci Zeleni venac u Beogradu. Iskreno, dok nisam navikao, bio sam iznenađen potražnjom mušmula kada sam počeo da ih prodajem na pijaci pre nekoliko godina. Ranije smo prodavali na Veletržnici Beograd ali smo onda rešili da probamo i na Zelenom vencu. Dok ima potražnje i dok je kvalitet zadovoljavajući, što je usko povezano, prodaja će ići dobro baš kao i sada", kaže Ilija.

Inače, mušmula potiče sa Kavkaza, relativno dobro podnosti sušu i hladnije temperature. Uspešno se gaji na nadmorskoj visini do 1.000 metara i zbog kasnog cvetanja, koje inače može da traje i do 190 dana, otporna je na prolećne mrazeve. Gaji se na rastresitim zemljištima i već druge godine počinje sa rađanjem i to od 12 do 15 tona po hektaru. Razmnožava se semenom i kalemljenjem na generativne i vegetativne podloge.

Stručnjaci napominju da otpornost na suše zavisi dosta od podloge na koju je mušmula nakalemljenja. Ova voćka nije u potpunosti otporna na bolesti i preporučuje se hemijska zaštita u kombinaciji sa nekim od bakarnih preparata i sa insekticidima.

Plodovi mušmule bogati su fosforom, kalijumom, magnezijumom, vitaminom C, antiokcidansima. Za jelo sazrevaju od polovine oktobra do kraja decembra i pravilo je da posle smrzavanja postaju ukusniji za jelo.

Od ovog voća pravi se ukusan džem – vinari kažu da se odlično kombinuje sa svim vrstama vina, a kuvari da pečene na puteru i sa karanfilićem treba jesti uz divljač. Najbolje od svega je što cena mušmula slabo varira, a potražnja je stalna.

