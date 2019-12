Trka u kvalitetu za svakog kupca – gradnja stambenih kompleksa ne staje

Standardi za izgradnju i uređenje nekretnina, posebno u Beogradu, sve su viši jer stranci, ai domaći kupc,i traže ekološke, energetski efikasne, funkcionalne i skladno uređene stanove i poslovne prostore Tržište nekretnina u godini koja je na izmaku obležilo je fokusiranje na kancelarijski prostor, koji se ispostavio kao deficitarna "roba", a uz to gradnja stambenih kompleksa ne staje.

Kako je to bio slućaj i prethopdnih godina, Beograd je najveće gradilište Srbije,a zahtevi, posebno internacionalih kompanija, sve su veći, standardi sve viši. To je i poboljšalo ponudu, očekuje se da u godini pred nama Beograd dobije i milioniti kvadrat kancelarijskog prostora, dok se računa na rast potražnje proizvodno-magacinskog prostora.

Sve je važnije od čega se tvore te nekretnine, te i u građevinskom materijalu i načinu gradnje, standardi rastu. Kvalitetena toplotna izolacija se podrazumeva, što omogućava brzo zagrevanje i hlađenje objekta. Dakle nije više pitanje da li će objekti biti energetski efikasni, već je pitanje ko je u tome bolji.

Podrazumeva se i zvučna izolacija, otpornost i na zemljotrese određene jačine, a kako je održivi razvoj savremeni trend života i rada, ekološki sastav materijala je nešto što ozbiljan kupac traži.

Kod strukture stanova je trend ostao isti - jagma je za jednosobmin i dvosobnim, a prosečna površina kupljenih u 2019. je 55 kvadrata. Načešće se do stana dolazi na kredit, dok su uslovi i u ovoj godini kod većine banaka manje-više isti. Stalni posao se podrazumeva, iznosi su u rasponu od 8.000 evra pa do pola miliona evra, rok otplate je do 30 godina, a starosna granica za dospeće poslednje rate uglavnom je 70 godina.

Za uređenje doma, posebno manjeg, koji je i najtraženiji, trikovi su ostali isti - svetli zidovi u pastelnim bojama, dosta prozora i ogledala vizuelno povećavaju prostor, ali neki upadljivi detalj - lampa, fotelja, slike, jedan zid koji odudara, veća biljka - sjajno su rešenje. Police, kutije, uklapanje više elementa daju neophodne elemente za funkcionisanje u malom prostoru.

Kako je povratak prirodi u trendu uopšte u životu savremenog čiveka, tako je i priroda kao inspiracija "in" u dekorisanju stana, a posebno fototapete sa floralnim motivima. I ručni rad je na ceni više nego ikada, jer podseća na izvonru udobnost i toplinu doma - pokrivači, jastučnice, prostirke od pletiva baš su šik.

